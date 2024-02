Ahoj tato, milý Kubo. V Brně zdramatizovali poslední dopisy hudebníka Ursinyho

Dopisy, které si umírající slovenský hudebník Dežo Ursiny posílal se svým dospívajícím synem Jakubem z pokoje do pokoje panelákového bytu, inspirovaly divadelníky z brněnské Husy na provázku. Vznikla podle nich nová inscenace nazvaná Nie sme doma. Na sklepní scéně měla premiéru tento čtvrtek, všechny tři únorové reprízy už jsou vyprodané.

Inscenace nahlíží do soužití otce se synem na bratislavském sídlišti. Na snímku jsou v popředí Jan Kolařík jako Dežo a za dveřmi Matouš Benda coby Kubo. | Foto: ČTK

Režisérka Anna Davidová projekt připravila na základě korespondence zdramatizované Martinou Kinskou. Pohlíží do křehkého světa otců a synů, mužské identity nebo intimity.

Sedmnáctiletý syn Jakub se k otci přestěhoval roku 1994 v předtuše blížícího se konce. Dopisy si v bytě na bratislavském sídlišti Petržalka nechávali v obálkách bez adresy, poštovní známky a razítka.

Dežo Ursiny tou dobou již bojoval s rakovinou jazyka v pokročilém stadiu. Jejich listy v roce 2015 vyšly knižně pod titulem Ahoj Tato - Milý Kubo.

"Milý Kubo, zdraví adresáta otec v dopisech a pokračuje tím nejpodstatnějším, k čemu za sedmačtyřicet let svého života došel, poučením a nárokem, ač se snaží být otevřený a chápající. Ahoj tato, začíná Jakub své odpovědi, které prozrazují dojemnou synovskou náklonnost, ale také vzdor a zmatek," uvedly Hospodářské noviny, podle nichž otec psal svůj epitaf a na synovi bylo, aby se s ním vypořádal.

Zápas otce se synem o vztah, sblížení a nakonec o holý život nyní na sklepní scéně brněnské Husy na provázku svádějí Jan Kolařík v roli Deža Ursinyho a nováček souboru Matouš Benda jako Kubo Ursiny. Doplňují je herečka Markéta Matulová s kapelou, jež naživo hraje Ursinyho skladby.

"Vzhledem k intimitě bytových dopisů mezi otcem a synem si nesmírně vážíme, že nám Jakub umožnil jejich zdivadelnění. Jeho velkorysost a důvěra pro nás byly závazkem a zároveň představovaly povzbuzení k tvůrčí svobodě," říká umělecký šéf souboru Martin Sládeček. Jakub Ursiny je dnes hudebník a vystudovaný filmař, otcovy písně dříve zpíval také na koncertech po Česku v rámci projektu Kubo Ursiny & Provisorium.

Podle režisérky inscenace se o skutečné podobě soužití těchto dvou mužů bojujících o své místo na světě lze jen dohadovat. Zcela otevřeně a vroucně ale zřejmě dokázali komunikovat právě jen v dochovaných dopisech.

"Proč je tak těžké přerůst vlastní ego a vystavit se všanc skutečné blízkosti? Chceme prozkoumávat ticho a nekonečnost rozpaků. Je to celé možná spíš naše fikce, pohled na soužití dvou zaťatých hlav než dokumentární portrét legendy Ursinyho," naznačuje režisérka.

Kytarista, zpěvák a skladatel Dežo Ursiny žil v letech 1947 až 1995. Působil v kapelách The Beatmen, The Soulmen a Provisorium, později se věnoval sólové tvorbě a studiové i filmové hudbě. K jeho nejvýznamnějším albům patří Modrý vrch z roku 1980, na němž se podíleli klavírista Marián Varga nebo na textech básník Ivan Štrpka. Deska se nesla právě ve znamení narození syna Jakuba. "Někdo řekl, že jsem při nahrávání musel být zamilovaný, a já odpovídám ano - do svého syna. Byl jsem tehdy čtyřiadvacet hodin denně šťastný a taková měla být podle mých představ i deska," uvedl Ursiny.

Ten podle hudebního kritika Pavla Klusáka žil naplno, možná neukázněně. "Hudba ale představovala prostor, kde promlouval tím nejuvážlivějším a nejtrvalejším, co v sobě našel," napsal Klusák.