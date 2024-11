Planoucí sněhulák nebo Striptýz pod stromeček. Netflix už ovládly vánoční filmy

Do Vánoc zbývá necelý měsíc a mezi nejsledovanější filmy ve videotéce Netflix pronikly první adventní tituly. Podle agentury DPA poptávka po vánočních romantických komediích na streamovacích platformách roste. Firma na ni letos zareagovala hned třemi novinkami, které už viděly miliony lidí. Ohlasy však mají rozporuplné.

Nejnověji minulý týden Netflix uvedl romantický snímek Striptýz pod stromeček. V něm zhruba třicetiletá tanečnice z newyorské Broadwaye přijde o práci a vrací se na svátky do zasněženého maloměsta k rodičům. Těm však krachuje bar spojený s klubem, který zde provozují. Hrdinka se rozhodne podnik zachránit tím, že uspořádá čistě pánské vánoční představení - a při té příležitosti potká muže svých snů.

Film za první čtyři dny celosvětově zhlédlo 14,7 milionu lidí, díky čemuž debutoval v čele tabulky sledovanosti na Netflixu, uvedl web Deadline.com.

"Předkládá starý známý příběh o ženě z velkoměsta, které učaruje kouzlo venkova a představa, že by se místo budování kariéry mohla usadit. Oproti jiným filmům neobsahuje zase tolik stereotypů, například je tu jen jedna scéna, kde hrdinka se svou matkou vaří, zároveň ale nepřináší nic nového," hodnotí britský deník Guardian, který dal Striptýzu pod stromeček dvě z pěti hvězdiček.

Negativněji vyznívá recenze v časopisu Variety.com. "Striptýz pod stromeček je nenápaditý, postrádá jiskru a na to, že má jít o vánoční dárek, je pěkně ledabyle zabalený," kritizuje web.

O týden déle je na Netflixu romantická komedie Planoucí sněhulák. V ní mladá vdova kouzelnou šálou oživí pohledného sněhuláka a ten jí musí pomoct znovu najít lásku dřív, než zase roztaje.

Film za prvních 11 dnů od zveřejnění vidělo 28,2 milionu uživatelů. "Planoucí sněhulák je až přehnaně komicky veselý, ale zároveň není důvod se nad ním nijak zvlášť pohoršovat. Autoři prostě vzali přiznaně hloupý nápad a pokusili se ho zpracovat co nejupřímněji," konstatuje Guardian, kde film obdržel tři z pěti hvězdiček.

Podobně smířlivý je časopis Forbes. "Planoucí sněhulák ví, že je směšný, a právě proto funguje. Místy se dokonce budete smát. Nová vánoční klasika se z něj nestane, ale pokud ho člověk nebere vážně, tak se 85 minut nebude nudit," napsal Forbes.

Už začátkem listopadu pak Netflix zveřejnil snímek Po roce na Vánoce. Jeho protagonistka Layla se chce za každou cenu znovu setkat s mužem svých snů a kvůli tomu po celém New Yorku shání lístek na vyprodaný štědrovečerní koncert a cappella popové kapely Pentatonix, která už dvakrát koncertovala také v Česku. Tento snímek dosud vidělo 35,8 milionu diváků, na webu Rottentomatoes.com má však průměrné skóre od diváků jen 54 procent a odmítli ho také kritici. "Netflix se v poslední době stal továrnou na béčkové vánoční filmy. Některé občas nabídnou alespoň levnou útěchu. To bohužel není tento případ," napsal v recenzi Po roce na Vánoce list New York Times.

Fakt, že Netflix letos přichystal hned tří vánoční novinky, rozebírá Guardian v obsáhlém článku.

Podle něj je někdejší byznys okolo vánočních filmů v kinech, kam na ně dřív chodily miliony lidí, z větší části mrtvý. Dokazuje to mimo jiné jen vlažný zájem o akční snímek Red One, jejž aktuálně promítají také české biografy a ve kterém se Dwayne Johnson s Chrisem Evansem snaží zachránit Santu.

Film s rozpočtem 250 milionů dolarů zatím celosvětově utržil necelou polovinu, tedy 122,5 milionu dolarů, a podle odborníka Davida A. Grosse z analytické firmy Franchise Entertainment Research po započtení všech nákladů včetně marketingu prodělá odhadem 100 milionů dolarů. Protože ho vyrobil internetový gigant Amazon, pro firmu podnikající v mnoha dalších odvětvích to neznamená fatální problém.

Zároveň to ale ukazuje, jak je dnes těžké s vánočními filmy uspět komerčně. Zvlášť když mají vysoký rozpočet. Právě proto podle Guardianu videotéky častěji uvádějí nízkorozpočtové náhrady.

Ty často bývají zcela zaměnitelné, avšak z letošní nabídky Planoucí sněhulák přiznaně přehnanou zápletkou vystupuje z řady, míní britský list. "Ruku na srdce: Netflix natočil film o ženě, která to roztočí se sněhulákem. Zní to všelijak, ale zároveň je to tak přitažené za vlasy, že to na rozdíl od mnoha vánočních filmů z poslední doby nepřehlédnete," uzavírá deník Guardian.