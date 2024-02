Čína, ale s lidskou tváří. Festival do Česka přiveze 31 spisovatelů z Tchaj-wanu

Na putovní literární festival Měsíc autorského čtení letos do Brna a Ostravy přijede 31 spisovatelů z Tchaj-wanu. Bude to historicky největší přehlídka tchajwanské literatury ve střední Evropě, uvedl Petr Minařík z nakladatelství Větrné mlýny, které akci pořádá.

Loni festival věnoval pozornost norské literatuře. Letošní jubilejní 25. ročník se zaměří na Asii. Organizátoři nechtěli pominout velkou a starobylou čínskou kulturu. Podle Minaříka si ale vybrali Tchaj-wan jako "Čínu s lidskou tváří", uvedl.

"Bude to čínská literatura, ale autoři ze svobodné země. Hodí se to i proto, že Tchaj-wan se otevírá Česku a Česko Tchaj-wanu, a to nejen v oblasti politické, společenské, ale i v oblasti kulturní," říká Minařík. Obě země prohlubují vztahy od roku 2020, kdy součástí delegace vedené předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS byli také zástupci české kultury.

Čína považuje demokratický Tchaj-wan za jednu ze svých provincií. Ostrov nicméně od roku 1949 funguje fakticky nezávisle, má vlastní demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje vláda jedné strany. Zájem Číny na sjednocení s ostrovním Tchaj-wanem dlouhodobě představuje jednu z nejožehavějších otázek globální politiky.

Měsíc autorského čtení existuje od roku 2000. Začíná vždy 1. července v Brně, kde trvá měsíc. Zároveň se program po 31 dní postupně přesouvá z jednoho pořadatelského města do dalších, tedy do Ostravy a poté Bratislavy a Prešova. Před válkou patřil k festivalovým městům také ukrajinský Lvov. Hlavní program v každém městě denně nabízí dvě autorská čtení: čestného hosta ze zahraničí a zástupce domácí literatury.