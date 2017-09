Marek Najbrt, režisér Kanceláře Blaník, natočil pohádku Čertí brko. Peklo v ní funguje jako úřad

před 1 hodinou

Čertí brko je pohádka, ve které má hlavní roli Jan Cina. | Video: | 01:13

Z politické satiry k pohádce - to je pracovní trajektorie režiséra Marka Najbrta. Do hlavních rolí právě dotočeného Čertího brka obsadil Jana Cinu a Judit Bárdosovou, Lucifera hraje Ondřej Vetchý. V pohádce o tom, co způsobila porouchaná pomůcka k zapisování hříchů, se objeví i Jana Plodková, Jan Budař nebo Marek Daniel. Peklo je v Najbrtově podání zcela odlišné od vžitých pohádkových představ: zde se jedná o úřad. „V našem příběhu existuje ústřední peklo s Luciferem a další podpekla, což jsou jakási detašovaná pracoviště. Jako když máte v malém městě policejní stanici, tato podpekla řeší hříšníky v daném okrsku,“ vysvětluje režisér, jenž pro natáčení vybral také kaolinové doly v Nevřeni.

