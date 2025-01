Macron oznámil úpravy Louvru. Monu Lisu přestěhuje do jiné místnosti

Proslulá malba Mony Lisy od Leonarda da Vinciho bude v pařížském muzeu Louvre nově viset ve zvláštní místnosti, aby kvůli ní lidé nemuseli do stálých expozic. Budova se rozšíří o podzemní prostory a přibude nový vchod z východní strany. V úterý to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, když představil rozsáhlý plán vládních investic do renovace nejnavštěvovanějšího muzea na světě.

Louvre je podle nedávného vyjádření vedení v žalostném stavu. "Louvre bude renovován a zvětší se," prohlásil v reakci na to Emmanuel Macron. Základní obrysy plánu představil v sále, v němž visí právě Mona Lisa. Nový vstup má rozšířit kapacity dosavadní prosklené pyramidy, která byla dle Macrona navržena s ohledem na čtyři miliony návštěvníků ročně. Do muzea jich však v posledních letech proudilo téměř devět milionů. Díky novým vstupním prostorám a zvýšení kapacity výstavních sálů Louvre podle prezidenta pojme až 12 milionů lidí každý rok. Vstup má být přebudován nejpozději do roku 2031, slibuje šéf Elysejského paláce. O nákladech se nezmínil, média je odhadují na stovky milionů eur. Palác Louvre, postavený v Paříži koncem 12. století, byl po staletí oficiálním sídlem francouzských králů. Kvůli rebelujícím davům ho však Ludvík XIV. opustil a přesunul se do Versailles. Louvre se následně v roce 1793 stal muzeem královské sbírky umění. Poslední velká renovace s otevřením současného vstupu byla dokončena v roce 1989. Podle ředitele muzea je v současnosti návštěva Louvru "fyzickým utrpením", kdy umělecká díla bývá složité najít kvůli nedostatečnému označení, návštěvníci nemají nedostatek prostoru na oddech a trápí je nevhodná stravovací i hygienické zázemí.