Zemřel významný český filozof Ivan Dubský. Byl uznávaným znalcem Heideggera i Patočky

V České Lípě ve čtvrtek odpoledne po střetu s vlakem zemřel muž. Provoz na dvou železničních tratích ve směru na Liberec a Mladou Boleslav stojí, a to v úseku od hlavního českolipského nádraží na jedné trati do Žíznikova a na druhé do Srní. Správa železnic podle údajů na svém webu odhaduje, že provoz se podaří obnovit kolem 15:30.

Tragická nehoda se stala zhruba ve 13:45. "Jsme na místě a okolnosti úmrtí muže zjišťujeme," dodala mluvčí policie Dagmar Sochorová.