Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

Josef Habas Urban, Pavel Kolář a Ivo Krátký v knižním titulu Zmizení Satoshi Nakamota přinášejí nový pohled na záhadný osud muže, který v roce 2011 zmizel z veřejného života. Jejich kniha, která vyšla v nakladatelství Universum, pátrá po jeho stopách a je nevšedním mixem investigativní reportáže, biografie, napínavého románu a filozofické úvahy.
Kromě toho ale také obsahuje klíč k bitcoinové peněžence, na které čeká 0,035 bitcoinu (v přepočtu více než 60 000 Kč).
Jak se zapojit do soutěže a dostat se k výhře?
- Získejte privátní klíč/seed, který je tvořen 12 českými slovy, odpovídajícími normě BIP39. Tato slova objevíte v textu knihy.
- Od 1. 12. do 7. 12. máte prostor na vyluštění hádanky bez indicií.
- Od 8. 12. budeme na stránce https://www.luxor.cz/clanek/865/zmizeni-satoshi-nakamota postupně zveřejňovat indicie. Každý den po dobu 6 po sobě následujících dnů odhalíme dvě slova seedu. Po 6. dni bude zveřejněna celá sada 12 slov.
- Naskenujte QR kód v knize (případně jděte přes tuto adresu: https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1q5yx7n6h34kc0rhrhmhx739tq3at8ml9×2s8v6h) k bitcoinové peněžence.
- Kdo první sestaví všech 12 slov ve správném pořadí, získá přístup k peněžence (tj. má funkční privátní klíč/seed) a následně on-chain převodem převede zůstatek na svůj účet. A vyhrává!
