Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

před 1 hodinou
V pondělí 1. prosince večer se odehrál slavnostní křest knihy o záhadném tvůrci bitcoinu a její autoři u té příležitosti vyhlásili i speciální soutěž.
Autoři knihy o záhadném tvůrci bitcoinu vyhlásili soutěž v hledání klíče k bitcoinové peněžence.
Autoři knihy o záhadném tvůrci bitcoinu vyhlásili soutěž v hledání klíče k bitcoinové peněžence. | Foto: Profimedia.cz

Josef Habas Urban, Pavel Kolář a Ivo Krátký v knižním titulu Zmizení Satoshi Nakamota přinášejí nový pohled na záhadný osud muže, který v roce 2011 zmizel z veřejného života. Jejich kniha, která vyšla v nakladatelství Universum, pátrá po jeho stopách a je nevšedním mixem investigativní reportáže, biografie, napínavého románu a filozofické úvahy.

Kromě toho ale také obsahuje klíč k bitcoinové peněžence, na které čeká 0,035 bitcoinu (v přepočtu více než 60 000 Kč).

Jak se zapojit do soutěže a dostat se k výhře?

  • Získejte privátní klíč/seed, který je tvořen 12 českými slovy, odpovídajícími normě BIP39. Tato slova objevíte v textu knihy.
  • Od 1. 12. do 7. 12. máte prostor na vyluštění hádanky bez indicií.
  • Od 8. 12. budeme na stránce https://www.luxor.cz/clanek/865/zmizeni-satoshi-nakamota postupně zveřejňovat indicie. Každý den po dobu 6 po sobě následujících dnů odhalíme dvě slova seedu. Po 6. dni bude zveřejněna celá sada 12 slov.
  • Naskenujte QR kód v knize (případně jděte přes tuto adresu: https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1q5yx7n6h34kc0rhrhmhx739tq3at8ml9×2s8v6hk bitcoinové peněžence.
  • Kdo první sestaví všech 12 slov ve správném pořadí, získá přístup k peněžence (tj. má funkční privátní klíč/seed) a následně on-chain převodem převede zůstatek na svůj účet. A vyhrává!

Oficiální pravidla soutěže jsou k pročtení zde.

Seznamte se i s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Více informací najdete na stránkách www.luxor.cz

Obálka knihy Zmizení Satoshi Nakamota.
Obálka knihy Zmizení Satoshi Nakamota. | Foto: Euromedia Group
 
Aktualizováno před 2 minutami
před 14 minutami
před 23 minutami
Aktualizováno před 28 minutami
před 55 minutami
před 57 minutami

před 1 hodinou
