Před 120 lety dostala Nobelovu cenu míru první žena. Šlo o literárně nadanou hraběnku

Po návratu do Rakouska založila mírovou společnost a pacifistické myšlenky hlásala na přednáškách, v novinách i v literárních spisech. Z jejího díla je nejznámější román Odzbrojte z roku 1866.
Jako zchudlá šlechtična se hraběnka Kinská stala učitelkou hudby a jazyků dcer vídeňského aristokrata barona Carla von Suttnera. Za jeho nejmladšího syna Arthura se později tajně provdala a zcela bez prostředků s ním odjela k přítelkyni do Gruzie, kde strávili téměř deset let. Po návratu do Rakouska se hodně věnovala psaní - nejprve společenských románů, které si získaly oblibu čtenářů.
S mírovým hnutím a řadou vlivných osobností se seznámila během návštěvy Paříže, kam ji pozval její dávný přítel, jemuž kdysi dělala sekretářku, vynálezce dynamitu a jeden z nejbohatších průmyslníků své doby Alfred Nobel. Pacifistické myšlenky ji tak zaujaly, že jim věnovala zbytek života. Bertha von Suttnerová zemřela 21. června 1914 ve Vídni.
Nobelovu cenu za mír dosud získalo 20 žen. Tou zatím poslední se letos stala venezuelská opoziční politička a bojovnice za lidská práva María Corina Machadová.