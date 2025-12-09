Literatura

Před 120 lety dostala Nobelovu cenu míru první žena. Šlo o literárně nadanou hraběnku

před 6 hodinami
Jako první žena v historii obdržela 10. prosince 1905 Nobelovu cenu za mír rakouská spisovatelka a pacifistka Bertha von Suttnerová, která se jako hraběnka Kinská narodila 9. června 1843 v Praze. Sama na vlastní oči poznala hrůzy války, když se s manželem za rusko-turecké války zapojila do práce v lazaretech.
Bertha Felicie Sophie von Suttnerová (1843-1914), spisovatelka, představitelka mezinárodního mírového hnutí a nositelka Nobelovy ceny.
Bertha Felicie Sophie von Suttnerová (1843-1914), spisovatelka, představitelka mezinárodního mírového hnutí a nositelka Nobelovy ceny. | Foto: Profimedia.cz

Po návratu do Rakouska založila mírovou společnost a pacifistické myšlenky hlásala na přednáškách, v novinách i v literárních spisech. Z jejího díla je nejznámější román Odzbrojte z roku 1866.

Jako zchudlá šlechtična se hraběnka Kinská stala učitelkou hudby a jazyků dcer vídeňského aristokrata barona Carla von Suttnera. Za jeho nejmladšího syna Arthura se později tajně provdala a zcela bez prostředků s ním odjela k přítelkyni do Gruzie, kde strávili téměř deset let. Po návratu do Rakouska se hodně věnovala psaní - nejprve společenských románů, které si získaly oblibu čtenářů.

„Samota je mým živlem.“ Příběh mystičky, která se přátelila s rodinou Václava Havla

Anna Pammrová

S mírovým hnutím a řadou vlivných osobností se seznámila během návštěvy Paříže, kam ji pozval její dávný přítel, jemuž kdysi dělala sekretářku, vynálezce dynamitu a jeden z nejbohatších průmyslníků své doby Alfred Nobel. Pacifistické myšlenky ji tak zaujaly, že jim věnovala zbytek života. Bertha von Suttnerová zemřela 21. června 1914 ve Vídni.

Nobelovu cenu za mír dosud získalo 20 žen. Tou zatím poslední se letos stala venezuelská opoziční politička a bojovnice za lidská práva María Corina Machadová.

 
Další zprávy