Rushdie poprvé od atentátu přišel mezi lidi. Poděkoval těm, kdo ho zachránili

Poprvé od loňského srpna, kdy přežil pokus o atentát, přišel do společnosti světoznámý spisovatel Salman Rushdie. Ve čtvrtek večer se bez předchozího oznámení zúčastnil galavečera amerického PEN klubu v New Yorku. Převzal cenu za odvahu a pronesl závěrečnou řeč. Na sobě měl brýle s jedním tmavým sklem skrývajícím oko, na něž v důsledku útoku oslepl, píše agentura AP.

"Je hezké být zpátky. Zvlášť když vezmu v potaz opačnou možnost, která byla také myslitelná, tedy že už se nevrátím. Těší mě, že to dopadlo takhle," pozdravil diváky.

Pětasedmdesátiletý britský romanopisec indického původu před devíti měsíci utrpěl vážná zranění, když jej muž v USA pobodal přímo na pódiu při debatě v neziskovém centru ve státě New York. Útočník byl obviněn z pokusu o vraždu. Salman Rushdie oslepl na jedno oko, má poškozené nervy na ruce, zhubl o 18 kilogramů a trpí nočními můrami, jak uvedl po návratu z nemocnice. V ní strávil šest týdnů.

Jeho nynější návrat na veřejnost po tři čtvrtě roce provázely silné emoce. Zhruba sedm stovek návštěvníků společenské akce, která se konala v Americkém muzeu přírodní historie, jej odměnilo dlouhým potleskem vestoje a hlasitými výkřiky, popisuje agentura AP. Podle ní spisovatelova účast nebyla oznámená předem, patrně z bezpečnostních důvodů.

Rushdie hovořil krátce, doplňuje list New York Times. Oblečený v černém obleku a košili bez límečku přišel bočním vchodem a začal se zdravit s přáteli. Následně zapózoval na červeném koberci s manželkou, americkou básnířkou a fotografkou Rachel Elizou Griffiths, se kterou se vzali předloni. Je to jeho páté manželství. "Říkal jsem si, že jestli existuje vhodná příležitost, kdy se vrátit do společnosti, bude to tahle," zdůvodnil svou účast.

Na jevišti pak zmínil mimo jiné osobnost amerického literárního života Henryho Reese, který v Pittsburghu provozuje centrum pro ohrožené spisovatele zvané City of Asylum. Právě Reese moderoval loňskou akci, při níž Rushdieho napadl útočník. Sám Reese utrpěl zranění, avšak ne tak drastická.

Kromě něj spisovatel ve čtvrtek poděkoval lidem, kteří se sesypali na útočníka a od Rushdieho jej odtrhli, čímž mu znemožnili uštědřit oběti další bodné rány nožem.

Americký PEN klub, jenž galavečer pořádal, udělil Salmanovi Rushdiemu cenu za odvahu zvanou PEN Centenary Courage Award. "Rád bych ji převzal jménem všech, kdo mi přispěchali na pomoc. Já neprojevil žádnou odvahu, byl jsem pouhý terč, kdežto tito hrdinové zachránili můj život," cituje autora deník Guardian. "A rád bych dodal ještě jednu věc. Nesmíme dopustit, aby nás teroristé terorizovali. Nesmíme ustoupit násilí. Jak říkávali staří marxisti: a luta continua," dodal s použitím revolučního hesla, které znamená "boj pokračuje".

Salman Rushdie již začátkem týdne zaslal videovzkaz u příležitosti udílení Britských knižních cen.

Spisovatel se musel obávat o svou bezpečnost od roku 1989. Tehdy íránský duchovní vůdce ajatolláh Chomejní vydal takzvanou fatvu čili pokyn k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Tuto knihu část muslimů považuje za urážku islámu.

Romanopisec se kvůli fatvě léta musel stěhovat z jednoho přísně tajného místa střeženého britskou vládou na druhé. Přestože se íránská vláda od fatvy později distancovala, podle konzervativního výkladu je stále platná a zjevně navedla také atentátníka z loňského srpna. Útočník, Američan s libanonskými kořeny, v interview z vězení pro list New York Post prohlásil, že podle něj Rushdie právě v Satanských verších urazil islám. Zároveň ale přiznal, že Satanské verše nečetl.