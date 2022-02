První bude Miliónový jeep. Argo začíná vydávat sebrané spisy Jana Nováka

Na začátek března chystá nakladatelství Argo reedici románu Miliónový jeep od Jana Nováka. Zahájí tak vydání jeho sebraných spisů. Postupně se na pulty knihkupectví vrátí veškeré autorovy starší prózy včetně těch dlouhodobě nedostupných. Letos na podzim je doplní novinka nazvaná Těžký prachy.

Jan Novák (na snímku z roku 2011) začal psát v USA, po sametové revoluci se vrátil do Česka. | Foto: Libor Fojtík

Osmašedesátiletý Novák se před 40 lety stal největším objevem Josefa Škvoreckého jako nakladatele. Novákova povídková sbírka Striptease Chicago z prostředí českých emigrantů, již Škvorecký publikoval ve svém exilovém Sixty-Eight Publishers, působila jako malé zjevení. Dodnes si uchovává jazykovou i vypravěčskou svěžest.

Na počátku Novákova úspěchu ve Spojených státech pak stál právě Miliónový jeep, psaný už anglicky. Podle Arga patří nejen k vrcholům autorova díla, ale obecně také k vrcholným prózám poválečné české literatury.

Jan Novák roku 1969 jako šestnáctiletý emigroval s rodiči přes Rakousko do USA. Studoval a žil v Chicagu, kde také započal literární dráhu, posléze jako scenárista spolupracoval s Milošem Formanem a Jeanem-Claudem Carrièrem.

Po roce 1989 se vrátil do Čech, kde za román Zatím dobrý o bratrech Mašínových získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera pro knihu roku. Od té doby se stal laureátem několika ocenění. Jeho předloňská biografie Milana Kundery vzbudila rozporuplný ohlas, před tím zpracoval příběh bratrů Mašínových také v komiksové podobě.

V Miliónovém jeepu líčí životní pouť hrdiny, jehož předlohou byl autorův otec, od dětství prožitého za německé okupace přes všemožné ponižující protloukání se komunistickým režimem a krátké intermezzo v rakouském utečeneckém táboře až po tragický konec v americkém exilu. Protagonista všude zůstává outsiderem, jenž se střetává se systémem doma i ve světě, a vždy znovu selhává, aniž by ztratil jistou velikost.

"Oblouk, který opsal malý český rebel, než se stal americkým šílencem, nahání hrůzu nejen tím, co vypovídá o mlýnských kolech moderního světa, ale i tím, co říká o divných hlubinách lidské duše," napsal v doslovu k románu bývalý prezident Václav Havel.

Miliónový jeep poprvé vyšel anglicky roku 1985 v nakladatelství Harcourt, Brace, Jovanovich. Knihu recenzovaly deníky New York Times či Chicago Tribune, získala Cenu Carla Sandburga za prózu a byla nominována na Pulitzerovu cenu. Do češtiny ji za autorovy asistence o tři roky později převedl Jaroslav Kořán, v nakladatelství Sixty-Eight Publishers ji roku 1989 vydali Josef Škvorecký a Zdena Salivarová. V Česku se objevila tři roky nato, po sametové revoluci u nakladatelství Atlantis.

Po Miliónovém jeepu vydá Argo reedici románu Děda, za nějž autor roku 2007 získal Cenu Josefa Škvoreckého. Je propojený s Miliónovým jeepem; hlavním hrdinou je tentokrát autorův dědeček.

V dalších letech budou následovat povídková sbírka Striptease Chicago, autobiografické prózy Samet a pára a Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci i česky dosud nevydaný román Úžasný život (The Grand Life), zasazený do Spojených států 80. let minulého století.