Podcast: Závist a žárlivost je těžké zvládnout, říkají autoři knihy o pocitech

Co přesně je lidský hněv? K čemu jsou nám znechucení nebo stud a kde v těle cítíme závist? Otázky, které dětským čtenářům nabízí Kniha pocitů od dvojice autorů Ester a Milana Starých.

Ester Stará působí jako speciální pedagožka a logopedka, její manžel Milan je výtvarník a oceňovaný ilustrátor. Kniha pocitů, kterou napsali s Janou Draberovou a na nedávný Velký knižní čtvrtek ji vydalo nakladatelství Pasparta, má čtenářům od osmi let pomoct vyznat se ve vlastních pocitech, popsat je a pojmenovat.

Ve 13 kapitolách mohou děti i rodiče prozkoumat klid, překvapení, radost a štěstí, smutek, strach, odvahu, stud, hněv, závist i žárlivost, znechucení, nudu, zájem nebo lásku.

Podcast s Ester Starou a Milanem Starým si můžete poslechnout zde:

"Komunikace je dobrá, pokud člověk dokáže mluvit o svých pocitech a vnímá, co se děje kolem něj," myslí si Ester Stará. S manželem dosud učila děti například výslovnosti v knize Žežicha se neříká, anebo jim rozšiřovala slovní zásobu publikací Žvanda a Melivo z roku 2018.

"Dětský čtenář potřebuje od knižních ilustrací nabídku svobodného prostoru a otevřených možností. Tak to s dobrou ilustrací ostatně bylo vždycky," připomíná Milan Starý. "Kýč většinou lacinou náhražkou nebo vnějším efektem předstírá něco hlubšího, nabízí laciné fóry a zkratky," vysvětluje ilustrátor, jak se mají v obrázcích pro děti orientovat jejich rodiče.

K úvodu každé kapitoly nakreslil Milan Starý komiksovou stránku s konkrétními situacemi, které mohou popsané pocity u dětí vyvolávat.

"Těžký pocit na zvládnutí je závist a žárlivost," zmiňuje Ester Stará. "Můžeme se cítit ukřivdění, obzvlášť, když nám okolnosti nedopřejí, po čem toužíme. Je to těžké pro děti i pro dospělé," upřesňuje svá pozorování z praxe. "Je to výzva ke hře. Porovnat, jak se s konkrétním pocitem vyrovnáváme my, jak brácha nebo jak tatínek," popisuje autorský pár, jak by Kniha pocitů v interakci se čtenáři mohla fungovat.

Vítejte u podcastu Na dotek. Hosty Petra Viziny jsou dnes Ester Stará a Milan Starý, autoři Knihy pocitů. K poslechu na platformách: Soundcloud, Spreaker, Google Podcasts, Spotify i Apple Podcasts.