Podcast: Jsem Ruska a jsem proti válce na Ukrajině. Přesahuje všechny meze

„Jsem Ruska a jsem proti válce na Ukrajině,“ napsala na svém facebookovém profilu výtvarnice a designérka Maria Makeeva. Stejný vzkaz umístila na tričko, které navrhla a přišla v něm také do nahrávacího studia.

Pod mírovou holubicí je na tričku nápis Sláva Ukrajině!. "Co se děje, předčilo moje nejhorší představy, co by Putinův kabinet mohl udělat. Poslední dva týdny jsou jako zlý sen. Byla jsem z té situace natolik šokovaná, až jsem měla potřebu se vyjádřit i za cenu, že si někoho znepřátelím. Přišlo mi to jako akceptovatelná cena," popisuje svoji reakci na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině.

Podcast s Marií Makeevou si můžete poslechnout zde:

V Rusku, odkud se před 20 lety odstěhovala se sestrou i rodiči a které stále považuje za svůj první domov, hrozí za účast na protiválečných demonstracích několik let vězení. Tamní policie už několik tisíc protestujících pozavírala. Rusko označuje za nepřátele už jen ty, kdo použijí slovo válka namísto pojmu "speciální vojenské operace", jejž šíří Putinova propaganda.

"Předpokládám, že v Moskvě nebo v Petrohradu bych v tomhle tričku moc daleko nedošla," odhaduje Maria Makeeva, úspěšná designérka a absolventka pražské UMPRUM, za své ilustrace čtyřikrát nominovaná na cenu Czech Grand Design.

Přiznává, že jde o téma nabité emocemi a mluvit o něm věcně s příbuznými v Rusku je dost těžké. Až do vpádu na Ukrajinu se k Vladimiru Putinovi nevyjadřovala. "Ale co se děje poslední dva týdny, překračuje všechny lidské meze. Nejsem proti vlastní zemi. Jsem pro Ukrajinu i pro Rusko, obě budou jednou svobodné země," doufá.

"Naši rodiče nás se sestrou chtěli dostat do bezpečnější, stabilnější společnosti s jistou budoucností, kde budeme moci studovat dobrou výtvarnou školu," popisuje Maria Makeeva přesun vlastní rodiny zkraje tisíciletí. Došlo k němu po období vlády prezidenta Borise Jelcina, kdy bylo Rusko v 90. letech minulého století zemí nejistého osudu.

Rodiče dali Makeevu i její sestru do české školy. Žádné ústrky kvůli své národnosti v Česku nezažila.

Nyní však v reakci na válku zaznívá na sociálních sítích mimo jiné názor, že Rusové jsou coby národ barbaři, kteří nás chtějí zničit. "V mém okolí jsem se s agresí nesetkala, za to nejspíš vděčím svým blízkým. Ale slyším o nepříjemných situacích od Rusů, kteří tu žijí a mají výrazný přízvuk. S Putinem se neztotožňují, ale připadají si zranitelní," popisuje Makeeva reakci svého druhého domova na poslední zprávy z Ukrajiny.

