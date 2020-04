Podcast Petra Viziny: Eliot umí vystavět větu. Trefí vás jako kladivo, říká Onufer

S anglistou a překladatelem Petrem Onuferem o bláznivých textech psaných nejspíš na drogách, nedostatku kritiků a téměř zaniklém umění eseje.

"Spisovatelům má smysl naslouchat pouze tehdy, když podávají o něčem svědectví, a ne když teoretizují," píše v jedné své eseji o psaní a víře americká spisovatelka Flannery O’Connorová.

"Nejnebezpečnější kritici jsou od přírody tvůrčího založení, avšak kvůli nějaké vadě v uměleckých schopnostech hledá jejich intelekt uplatnění v kritice," tato rovněž ostrá slova patří pro změnu básníkovi a kritikovi T. S. Eliotovi.

Podcast s Petrem Onuferem si můžete poslechnout zde:

Hostem tohoto podcastu většinou bývají autoři. Oba citovaní jsou bohužel po smrti. A jejich slova by k nám nedolehla, nebýt překladatele Petra Onufera, který v nakladatelství Argo vede několik edic: AAA, tedy angloamerické autory, dále poezii a nověji rovněž edici Specula, která se věnuje literární kritice, teorii a historii.

"Edice má být přístupným, esejistickým psaním, které může bavit každého, kdo se zajímá o literaturu. Snažím se najít autory, kteří umí psát, mají co říct, a ještě to říkají svěžím, ostrým způsobem."

Jako první takto vyšla Úzkost z ovlivnění Harolda Blooma. "Je to jeden z přelomových textů moderní literární teorie, přitom je to adrenalinový zážitek. Báseň v próze. Jurodivý, bláznivý text, který působí, že jej Bloom napsal na drogách. A možná to tak bylo," uvažuje Onufer.

Edice rovněž křísí v Česku téměř zaniklé umění eseje. "Nepěstuje se tady snadno, mnoho velkých esejistů nemáme. Obdobně máme záplavy recenzentů, ale jen málo kritiků," míní host podcastu. "Mám radost, že se edici Specula povedlo jednoho z českých esejistů ulovit. Profesor Martin Hilský je v této disciplíně vynikající. Jako druhý svazek vyšla reedice jeho legendární práce z 90. let nazvaná Modernisté."

Eliotovy kritiky a úvahy znovu vycházejí v době, kdy je populární odvolávat se na tradici a křesťanské hodnoty. "Tradici nelze zdědit, a chcete-li ji mít, musíte ji získat usilovnou prací," vzkazuje přes století T. S. Eliot ve výboru, který vznikl v redaktorské péči našeho dnešního hosta.

