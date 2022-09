Podcast: Twitter si bleskově udělá názor na všechno. Reportáže se přesouvají do knih

"Nebáli jsme se excelových tabulek. Ani toho, že o knize budeme mluvit jako o produktu," vzpomíná Filip Ostrowski s úsměvem na dobu před sedmi roky, kdy s Jurajem Koudelou založil nakladatelství Absynt.

Od té doby spolu česky i slovensky publikují literární reportáže z celého světa, převážně od polských autorů a autorek. Majitelé Absyntu - dva "kluci z korporátu" s humanitním vzděláním - totiž žijí v polském Krakově.

Podcast s Filipem Ostrowským si můžete poslechnout zde:

Cestopisných publikací už v jejich péči vyšlo více než 150 a čtenáře zvou například do Čečny v době války s Ruskem, do Afghánistánu nebo do Kambodže, kde se lidská traumata léčí zavíráním trpících do klecí a uvazováním na řetěz.

"Pamatuji si na krakovský diskusní večer s Wojciechem Tochmanem, který napsal knihu Kokrhání kohoutů, pláč psů o Kambodži," vypráví nakladatel Ostrowski. "Předseda polského sdružení psychologů tam tehdy říkal, že podobné věci se kdysi děly i tady. Lidé se styděli, že mají v rodině někoho s psychickou nemocí. Zavírali postižené doma nebo ve sklepě."

"Vybíráme tituly podle toho, jaká témata právě považujeme za důležitá. A všechny knihy, které vydáme, jsou dobře napsané. Dbáme na jejich literární kvalitu. Nemyslím to zle, ale nemá to být pouhá žurnalistika," přibližuje Ostrowski své nakladatelské zásady.

K jeho dosud nejúspěšnějším počinům patří reportáž Ku-klux-klan: Tady bydlí láska, již zpracovala Katarzyna Surmiak-Domańská. Podle Ostrowského předvedla mimořádnou snahu porozumět bez předsudků i tak bizarnímu jevu, jako je výskyt rasistické organizace v místech, kde nežijí žádní černoši.

Zvýšený čtenářský zájem vzbudila též kniha o zneužívání na kanadských internátních školách nazvaná 27 smrtí Tobyho Obeda nebo dílo, které pod názvem Impérium zachycuje rozpad Sovětského svazu.

"V Polsku, kde žiji, už dlouho pozoruji, že se literární reportáž přesouvá téměř výhradně na stránky knih. Noviny nebo časopisy na něco takového přestávají mít peníze, lidi i čas," všímá si Ostrowski.

Žánr se v jeho zemi těší značné popularitě. "Na Cenu Ryszarda Kapuścińského, jejíž porota každoročně vybírá nejlepší reportáže, bylo loni přihlášeno 140 knih. Snad všechna nakladatelství mají edici věnovanou tomuto směru," líčí. A byť má u severních sousedů silnou tradici také reportáž sociální, Ostrowski neuvažuje o tom, že by do češtiny či slovenštiny překládal knihy věnované Polsku. "Dáváme přednost univerzálním, celosvětovým tématům," uzavírá.

Vítejte u podcastu Na dotek, hostem Petra Viziny je dnes spolumajitel nakladatelství Absynt Filip Ostrowski. K poslechu na platformách: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Google Podcasty a Apple Podcasty.