Podcast: V Česku vyhrává rozum, byť jen selský, říká Technik

Románový debut autora, který si říká Marek Technik, je příspěvkem do debaty o českém "něcismu". Tedy o představě, že i když se všechna náboženství nejspíš mýlí, stejně nad námi "něco musí být". Zda to dokáže odhalit takzvaný "zdravý selský rozum", další stálice českého myšlení, je jednou z otázek, na niž kniha hledá odpověď.

"Geniálním textem se můžete nechat zastrašit - to když se s jeho autorem začnete srovnávat. Anebo se jím naopak můžete nechat inspirovat. Dodá vám nadšení, že lze psát i takto, ukazuje šíři stylů a témat. Já se k cizím textům vztahuji spíš tím druhým způsobem," přibližuje vznik své prvotiny Varování zkušený literární kritik, který se teď pod uměleckým jménem vydává také na spisovatelskou dráhu. Jeho debut právě vydalo Argo.

Podcast s Markem Technikem si můžete poslechnout zde:

Ke svým oblíbencům Robertu Musilovi nebo Jamesi Joyceovi v románu nijak zvlášť nevzhlíží, slovy jedné z postav je hodnotí břitce. "Psát o nich jako o vynikajících autorech bych považoval za klišé," vysvětluje. "A vzhledem k tomu, že hrdinka, intelektuálka formovaná četbou náročných knih, zrovna prochází krizí, přišlo mi zajímavé vložit jí taková slova do úst," dodává.

Krize je vůbec ústředním tématem Technikova románu. Příběh dvou ovdovělých žen, matky a dcery, vypovídá o době, v níž se starý svět potkává s novými technologiemi a rozum s vírou se zase jednou přetlačují o veřejný prostor - tentokrát i ten virtuální.

"Spousta potrhlých proroků dnes může snadno získat celosvětové publikum," upozorňuje Technik, který na stránkách dopřál prostor několika náboženským blouznivcům. A věren svému pseudonymu přidal i precizně sestavenou tabulku s přehledem mariánských zjevení.

"Je to do jisté míry risk," komentuje dosti komplikované a spíše odtažitější téma, jež pro Varování zvolil. "Na druhou stranu jsou Češi - jak říká Tomáš Halík - národem ‚něcistů‘, takže by je kniha o různých vírách mohla zajímat," věří.

Vítejte u podcastu Na dotek, hostem Petra Viziny je dnes spisovatel Marek Technik. K poslechu na platformách: Soundcloud, Spreaker, Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify.