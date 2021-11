Kupónovka, šušťákovky z tržnice a strach ze skinů. Vyšly romské povídky o 90. letech

Polistopadová 90. léta minulého století z pohledu Romů přibližuje nově vydaná sbírka povídek nazvaná Samet blues. Romské osudy za komunismu a obecně ve 20. století pak zpracovává další povídková kniha Všude samá krása. Obě vydalo nakladatelství Kher.

Dohromady 35 textů od 26 literátů v rozmezí od začátku 20. století po současnost ukazuje, jak velké dějiny zasáhly do osudů zdejších Romů.

"Autentická svědectví do určité míry potvrzují, že Romové stojí stranou přelomových událostí a mají trochu jiné historické milníky. Od vzpomínek majoritní společnosti se občas liší natolik, jako kdybychom ani neměli společnou, ale každý svou minulost," říká Rena Horvátová z nakladatelství Kher, která je zároveň jednou z autorek.

Podle ní u příležitosti 17. listopadu vyšla spousta knih, málokterá ale odráží zkušenost romské menšiny a její hodnocení polistopadové éry.

Publikace nazvaná Samet blues obsahuje díla 12 autorů, v nichž se pocity vděku a euforie ze 17. listopadu 1989 mísí se zatrpklostí a ztrátou iluzí. Přibližují polistopadové nadšení ze svobody i možnosti zakládat vlastní organizace a politická hnutí, ale také existenční nejistotu, ztrátu tradičních romských hodnot či vzestup rasismu a obchod s chudobou. "Čeští vrstevníci se nejspíš budou divit, co jsme jako děti zakoušeli. Všichni si pamatujeme kupónovku, šušťákovky z tržnice, videoklipy Michaela Jacksona, my bohužel i strach ze skinů, kteří nám házeli kameny do oken," ilustruje jedna z autorek Stanislava Ondová.

Různorodé hlasy se "skládají v jednolitý chór, obdobu amerického černošského blues žalujícího na těžký úděl nerovnoprávné menšiny", uvádí v anotaci nakladatelství.

Na vzniku Samet blues se podíleli Gejza Demeter, Eva Danišová, Michal Šamko a Květoslava Podhradská nebo Věra Horváthová Duždová a Patrik Banga.

Dobu od začátku minulého století přes poválečná léta a socialistickou éru pak zaznamenává povídková sbírka Všude samá krása, která vychází v češtině a romštině. Skrze rodinné a osobní příběhy ukazuje minulé století z pohledu zdejších Romů a dává tušit původ i hloubku nedorozumění, která dodnes brání úspěšnému dialogu a pochopení, uvádí anotace.

Do knihy přispěli doyeni romské literatury Andrej Giňa, Gejza Horváth a Jan Horváth, zavedené spisovatelky Erika Olahová a Ilona Ferková nebo nováčci Marie Siváková a Monika Hejduková.

"Jedním z edičních záměrů knihy bylo podat zprávu o tom, jak se převratné události 20. století dotkly československých Romů, a zároveň ukázat, že zdaleka nebyli jen jejich trpěnými oběťmi, ale často také významnými spolutvůrci," avizuje nakladatelství.

Vydání obou děl s ilustracemi Terezy Šiklové podpořily Úřad vlády, pražský magistrát a nezisková organizace Bader Philanthropies.