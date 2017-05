Svět knihy: Diskuse s básníkem či nejkrásnější knihy. Zde je 20 tipů, kam zajít na knižním veletrhu

Povolání: literární agent

Literární sál – Pravé křídlo, Výstaviště

50.086709, 14.389768

15:00

Česká republika bude roku 2019 čestným hostem knižního veletrhu v německém Lipsku. Také proto se letošní ročník Světa knihy zaměřuje na export české literatury do zahraničí. To, jak literární agenti Dana Blatná, Edgar de Bruin a Maria Sileny pomáhají tuzemské literatuře do světa, na veletrhu v moderované diskusi vysvětlí Radim Kopáč z oddělení literatury na ministerstvu kultury.