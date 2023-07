Rád čtenáře přivádím za policejní pásky, říká norský autor detektivek Horst

České vydání své knihy Otázka viny pokřtil toto úterý v pražském Paláci knih Luxor norský autor detektivek Jörn Lier Horst. Bývalý vyšetřovatel v debatě uvedl, že byť už se živí jen psaním, s policisty je stále v úzkém kontaktu. Vystupuje v televizním pořadu typu českého Na stopě a občas jde s bývalými kolegy na kávu.

Jörn Lier Horst vystudoval policejní akademii a kriminologii, knihy píše od 90. let minulého století. | Foto: ČTK

Ve své tvorbě si zakládá na realismu. "Vycházím z toho, co jsem zažil. Rád čtenáře přivádím za policejní pásky. Výhodou je, že jsem v minulosti hovořil s pachateli i svědky zločinů," říká třiapadesátiletý Horst, jehož detektivky vydává Kniha Zlín. Do Česka přijel na pozvání literárního festivalu Měsíc autorského čtení. Tuto středu vystoupí v Brně, další den v Ostravě, v pátek pokračuje do Bratislavy.

Kmotry jeho nové knihy Otázka viny, kterou přeložila Kateřina Krištůfková, se stali investigativní novinář Janek Kroupa a moderátorka Lucie Bechynková známá podcastem Opravdové zločiny, jejž založila s kolegyní Barborou Krčmovou.

V knize vrchní komisař William Wisting řeší případ, kdy se informace zakládají na anonymních dopisech. Ty odkazují k dávno uzavřené vraždě sedmnáctileté dívky. Na jejich základě se Wisting rozhodne kauzu přezkoumat, protože není jisté, zda s ní nesouvisí i zmizení další dívky. Spisovatel klade důraz na vyšetřování, relevanci stop a usiluje o autentické znázornění práce kriminalistů.

Jde o sedmnáctou Horstovu knihu ze série s komisařem Wistingem. Do češtiny byly přeloženy například tituly Honicí psi, Katharinina šifra, Na dně, Zlovůle nebo Poustevník.

Horst vystudoval policejní akademii, kriminologii, psychologii a filozofii. Jeho knihy byly publikovány ve více než 40 zemích, dohromady se jich prodalo přes milion výtisků. Svůj debut Key Witness, krimi inspirované skutečným případem vraždy, vydal roku 1995. V něm se poprvé objevil komisař Wisting. Dle příběhů s tímto hrdinou byl v roce 2019 natočen televizní seriál.

Kromě toho je Horst autorem více než 30 knih pro děti. Obdržel přes tři desítky domácích i mezinárodních literárních cen. K novince Otázka viny už byla v Norsku prodána filmová práva.

Horst patří mezi autory severské detektivky, literárního žánru často psaného z pohledu policie a odehrávajícího se v severských zemích. Prostředí leckdy tvoří bezútěšné krajiny a temná atmosféra. Za autorskou dvojici, jež "vynalezla" severskou detektivku, bývají považováni švédští spolupracovníci Maj Sjöwallová a Per Wahlöö. Ti také inspirovali další představitele žánru, jakými jsou Jo Nesbö, Arnaldur Indridason, Peter Höeg, Kjell Ola Dahl, Hakan Nesser nebo Helene Turstenová.

Video: Babišova chapadla moci slábnou, říká Klusák