Cenu princezny asturské získala básnířka a překladatelka starořecké poezie Carsonová

Držitelkou letošní Ceny princezny asturské za literaturu se stala devětašedesátiletá kanadská básnířka, esejistka a překladatelka starořecké poezie Anne Carsonová. Autorku, které sázkaři v posledních letech přisuzovali šanci na zisk Nobelovy ceny za literaturu, porota ocenila za inovativní poetiku, v níž uplatňuje hluboké znalosti antického světa.

Prestižní španělské ceny jsou udělovány v osmi kategoriích a spojeny s finanční odměnou 50 tisíc eur, v přepočtu 1,3 milionu korun.

Torontská rodačka Carsonová vystudovala klasické jazyky, až do současnosti se kromě psaní věnuje také pedagogické činnosti. Vyučuje na Michiganské univerzitě a v 80. letech byla sedm roků lektorkou Princeton University.

Právě filologické a literárněvědné vzdělání oceňují porotci coby důležitou součást jejího díla, v němž se protíná poezie, próza překlady a dokonce psaní čtenářů. Carsonovou také inspirovala díla Emily Brontëové, Gertrudy Steinové nebo dávných japonských básníků, spolupracovala s hudebníky jako Lou Reedem, Laurie Andersonovou nebo umělkyní Marinou Abramovič.

"Ze studia řecko-latinského světa vybudovala inovativní poetiku, v níž vitalita klasické filozofie slouží jako mapa, která čtenáře vede k poznání složitosti současné doby," konstatuje porota.

Jak připomíná agentura AP, Carsonová je známá například knižní esejí Eros the Bittersweet (Eros, hořký i sladký) z roku 1986 nebo veršovaným románem Autobiography of Red (Autobiografie nachu) z roku 1998.

Do češtiny dosud její texty přeloženy nebyly. Autorka byla vloni hlavním hostem mezinárodního literárního festivalu Novotvar v Bratislavě, kde měla se svým partnerem Robertem Curriem hodinovou performance nazvanou Přednáška z dějin psaní na oblohu. Její dílo je "těžko definovatelné či ohraničené jakýmikoliv rámci a kritika často polemizuje už jen o tom, zda jde v písemné formě vůbec o poezii", napsal o ní ve slovenském deníku Pravda básník a novinář Michal Tallo.

Carsonová se již roku 2002 stala první básnířkou, která získala cenu T. S. Eliota pro nejlepší sbírku nové poezie vydané ve Velké Británii a Irsku. Porotu tehdy zaujala knihou The Beauty of the Husband (Manželova krása), v níž se střídají různé stylové roviny.

O Cenách princezny asturské se vzhledem k jejich prestiži někdy hovoří jako o španělských Nobelových cenách. Udělovány jsou jednotlivcům, skupinám nebo mezinárodním organizacím za přínos v oblasti vědy, techniky, sportu a kultury, a to prostřednictvím nadace zaštítěné korunní princeznou Leonor, čtrnáctiletou dcerou krále Felipeho VI.

Letos už cenu získali například skladatelé filmové hudby Ennio Morricone a John Williams v kategorii umění či španělský jezdec rallye Carlos Sainz v kategorii sport.