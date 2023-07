Bylo to nezapomenutelné. Milan Uhde popsal poslední setkání s Milanem Kunderou

Milan Kundera byl podle jeho brněnského kolegy a přítele Milana Uhdeho velký spisovatel a skvělý kamarád. Uhde se s ním naposledy viděl v roce 2017 a na toto setkání nyní zavzpomínal. Romanopisec zemřel v úterý v Paříži ve věku 94 let.

Uhdeho zpráva o úmrtí Milana Kundery zastihla na chatě. "Měl 94 let, jeho zdravotní stav byl nedobrý. Je to smutné konstatování, ale předpokládali jsme, že se letos něco takového stane," řekl Uhde. "Byl to vynikající, jedinečný, neopakovatelný člověk," dodal.

Autor románů jako Nesmrtelnost, Žert nebo Nesnesitelná lehkost bytí má v rodné zemi skupinu přátel, se kterými udržoval kontakty. Dramatik, spisovatel a někdejší politik Uhde mezi ně patřil. S Kunderou si telefonovali, osobně se viděli naposledy na jaře roku 2017. Tehdy se Uhde s manželkou vydali do Paříže, aby s Kunderovými strávili čtyři dny.

"Bylo to v Paříži v jeho bytě. Bylo to nezapomenutelné setkání, kdy jsme vzpomínali. Jsme rádi, že se to podařilo, je to něco, z čeho člověk může žít velmi dlouhou dobu, ne-li do smrti," uvedl Uhde. Řekl, že si teď volali zřídka. "Protože všechno jsme si v tom roce 2017 v dubnu pověděli. Volali jsme si jen, když bylo něco naléhavého, ale ty hovory byly nesmírně řídké," uvedl Uhde.

Vysvětlil také, že svědomitě četl všechno, co jeho přítel napsal. "Zážitkem byl každý řádek, každý text, protože to bylo nejvlastnější, co Milan Kundera do kulturního života, do světa, přinesl. Jsou to nádherné texty, esejistické, beletristické, romány, povídky. Těžko tam sáhnu, abych nazval tu, která je mi nesmírně blízká," řekl Uhde s tím, že s obrovským nadšením četl jeho poslední publikovanou prózu Svátek bezvýznamnosti.

"Ta u kritiků našla částečné pochopení, někteří kritikové pochybovali. Já jsem byl tímto dílem jednoznačně nadšen," řekl Uhde.

Na Kunderu zavzpomínala i ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. "Milan Kundera se svou ženou Věrou k nám chodívali na koncerty. Byl to velmi múzický člověk, milovník Janáčka, před svou emigrací náš pravidelný návštěvník. Ostatně Kunderův otec byl Janáčkovým žákem. Před sedmi lety se Milan Kundera stal patronem našeho nového koncertního sálu. Jeho podpory si mimořádně ceníme, zvlášť proto, že sál je jediným projektem v České republice, který otevřeně podpořil. Vyjadřujeme upřímnou soustrast paní Věře a všem pozůstalým," napsala Kučerová.