Bosse, Lisa, Lasse. Týden Astrid Lindgrenové připomene slavnou švédskou spisovatelku

před 49 minutami

Dobré zprávy pro fanoušky Dětí z Bullerbynu nebo Pipi Dlouhé punčochy. Skandinávský dům chystá od 29. 5. do 8. 6. v Brně a Praze přehlídku, která připomene nejen nejznámější díla spisovatelky Astrid Lindgrenové, ale i méně známé okolnosti jejího života a tvorby. Lindgrenové by letos bylo 110 let. K dospělým návštěvníkům organizátoři směřují besedu u příležitosti vydání Válečných deníků, v nichž spisovatelka hovoří nejen o válce, ale i o ochraně zvířat. Vhled do jejího života nabídne dokument Astrid z roku 2015, jenž získal filmovou cenu Kristallen. Pražské kino Ponrepo pak bude promítat adaptaci knihy Emila z Lönnebergy s českým názvem Michal dělá pořádek. Na promítání naváže výtvarná dílna.

