Staněk posílá miliony navíc do Krumlova. Podle odborníků si je festival nezaslouží

Několik týdnů předtím, než skončí ve funkci ministra kultury, Antonín Staněk z ČSSD nestandardně pomohl žadateli o grant na svém úřadu.

Ministr navýšil podporu Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Český Krumlov ze 3,25 milionu korun na 6,25 milionu. Učinil tak navzdory svému poradci i odborné komisi, ve které zasedají ředitel České filharmonie nebo rektor Masarykovy univerzity. Všichni Staňka zrazovali od toho, aby Krumlovu přidával.

"Je to velmi nešťastný krok. Panu ministrovi jsem doporučil, aby žádné peníze dodatečně po rozhodnutí komisí nikomu neposílal, protože tím znevěrohodňuje své vlastní poradní orgány a má to negativní dopad na kulturní veřejnost," reaguje skladatel a donedávna rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Ivo Medek, který předloni odmítl nabídku stát se ministrem kultury v menšinové vládě za ANO.

Teď Medek působí jako jeden ze Staňkových poradců a zároveň je členem ministerské komise, která žádost z Krumlova hodnotila. "Na krumlovský festival máme v komisi již řadu let naprosto jednotný názor, který se ani v roce 2019 nezměnil," zdůrazňuje Medek.

Komise, kterou vede rektor Masarykovy univerzity a muzikolog Mikuláš Bek a ve které dále zasedají ředitel České filharmonie David Mareček nebo šéfka orchestru Collegium 1704 Veronika Hyksová, konstatovala, že krumlovský festival postrádá ucelenou koncepci. Jeho rozpočet je "předimenzovaný a zcela nadhodnocený", v programu chybí výrazné světové osobnosti i soubory a akce je zaměřena spíše na turisty, stojí v oficiálním vyjádření.

Podle pořadatele hrozilo zrušení

Komise, která se formálně jmenuje Rada Programu státní podpory festivalů profesionálního umění pro oblast klasické hudby, tak navrhla poslat krumlovskému festivalu 3,25 milionu korun.

Tuto částku však později Antonín Staněk navýšil o další 3 miliony korun, jak Aktuálně.cz potvrdila ministrova mluvčí Martha Häckl.

Podle ní o to pořadatel Jaromír Boháč požádal několikrát a ministerstvo vždy odmítlo právě kvůli názoru komise. Pak ale Boháč oznámil, že festival krátce před zahájením postrádá 3 miliony korun, pročež hrozí jeho zrušení. Ministerstvo dalo věc posoudit příslušnému odboru i svému tajemníkovi. A nakonec změnilo názor.

V potaz prý vzalo i Boháčův argument, že v dramaturgii letošního ročníku krumlovský festival zohlednil 30. výročí sametové revoluce. "Pan Boháč doložil své tvrzení změněným rozpočtem projektu, ze kterého bylo patrné, že pro realizaci základní osnovy festivalu a odvrácení zrušení komplexně zajištěné akce týden před konáním chybí 3 miliony korun," vysvětluje Staňkova mluvčí.

Komise, kterou ministerstvo sestavuje právě proto, aby výši grantu určovali odborníci a nikoliv politici, si za svým hodnocením krumlovského festivalu přesto stojí.

"Ministr má právo příspěvek navýšit, já to ale nepovažuji za dobře investované peníze," reaguje předseda komise a do konce srpna stále ještě rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. "Ta částka by se dala využít lépe než na festival, který dle názoru komise ve srovnání s obdobnými regionálními festivaly zaostává v naplňování stanovených kritérií," dodává Bek.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který má letos rozpočet 38,6 milionu korun a jehož další ročník začíná tento pátek, od státu dostane nejvyšší částku za poslední roky.

Antonín Staněk není prvním ministrem kultury, který mu navyšuje dotaci. Ještě před půlrokem však právě kvůli takovým krokům kritizoval své předchůdce a sliboval, že on bude peníze rozdělovat transparentně. "Všechny prostředky, které půjdou do živé kultury, budou rozděleny prostřednictvím dotačních komisí. Žádné vedlejší cesty, ty jsou pro mě nepřijatelné," avizoval Staněk na únorové tiskové konferenci.

Teď, krátce předtím, než 31. července prezident Miloš Zeman zřejmě přijme jeho demisi, Staněk učinil totéž co jeho předchůdci. Na dotaz Aktuálně.cz, jestli toto rozhodnutí není v rozporu s únorovým předsevzetím, ministrova mluvčí nereagovala.

Tři ministři, tři navýšení

S krumlovským festivalem si ministerstvo kultury neví rady dlouhodobě. Vloni komise navrhla poslat do Krumlova 3,1 milionu korun, ministr kultury za ANO Ilja Šmíd však částku navýšil na 4,5 milionu korun. Předloni komise doporučila 2,9 milionu korun, avšak tehdejší ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman přidal dalšího 1,1 milionu.

"Všichni tři ministři po předložení našich argumentů uznali, že festival je tendenčně hodnocen a finančně znevýhodňován vůči ostatním žadatelům," odpovídá pořadatel krumlovského festivalu Jaromír Boháč na dotaz, čím přesvědčil už třetího ministra kultury za sebou, aby mu přidal.

Boháč prý Antonínu Staňkovi předložil analýzu a rád by změnil způsob, kterým komise posuzuje takzvaná měkká data, což je třeba dramaturgie nebo účast hostujících umělců. Právě v tomto ohledu komise udělila krumlovskému festivalu druhý nejnižší počet bodů ze všech deseti žadatelů.

Stejně tak ale krumlovský festival dostal od komise druhé nejhorší hodnocení třeba při posuzování podpory českých umělců, reprezentace nebo takzvané kulturní obslužnosti.

"Dle mého názoru program potřebuje v hodnocení měkkých dat zásadní úpravu," míní Jaromír Boháč, který s ministry kultury jedná zaprvé z pozice prezidenta krumlovské přehlídky, zadruhé ještě jako prezident Asociace hudebních festivalů. Právě ta iniciovala vznik programu pro podporu festivalů klasické hudby.

Dotace pro MHF Český Krumlov Program státní podpory festivalů profesionálního umění vláda zřídila před třemi lety. Od té doby mělo Česko tři ministry kultury. A všichni nakonec navýšili grant pro Mezinárodní hudební festival Český Krumov oproti doporučení odborné komise. Rok Návrh komise Konečný příspěvek Ministr kultury 2019 3,25 milionu 6,25 milionu Antonín Staněk (ČSSD) 2018 3,1 milionu 4,5 milionu Ilja Šmíd (ANO) 2017 2,9 milionu 4 miliony Daniel Herman (KDU-ČSL)

Předešlý ministr kultury Ilja Šmíd označuje situaci kolem grantových řízení za jeden ze stěžejních problémů úřadu. Podle něj Jaromír Boháč "jako jeden z prvních založil a dlouhodobě pořádá kulturní akci, která významně obohacuje region".

Šmíd si však myslí, že odborné komise upřednostňují spíše "artové" festivaly. "A ty, které směřují na ‚většinového‘ návštěvníka, nepovažují za tak významné. Při všeobecném nedostatku peněz to vnímám jako vcelku logické, ale někdy nespravedlivé," vysvětluje Šmíd, proč také on vloni přidal krumlovskému festivalu, stejně jako jiným akcím z oboru klasické hudby.

"Ministr musí mít právo návrhy komisí v odůvodněných případech revidovat. Zodpovědnost přece nese jen on sám," dodává Ilja Šmíd.