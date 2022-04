Podcast: Styděl se, že je Rom. Otcovo trauma přimělo Idu Kelarovou jednat

„Jako malá jsem si s Romy nesměla ani hrát, tatínek mi to zakazoval,“ vzpomíná zpěvačka, sbormistryně a producentka Ida Kelarová, dcera vynikajícího romského hudebníka Kolomana Bitta. Už 30 let se proto snaží dodávat mladým romským hudebníkům sebevědomí. Kromě jiného prostřednictvím spolupráce s Českou filharmonií. V podcastu přibližuje svůj životní příběh.

Až otcova smrt spolu s protiromskými náladami a násilnostmi přiměly Idu Kelarovou, aby se ke svému původu začala hrdě hlásit. "V celé naší rozvětvené rodině to bylo bolavé téma," vzpomíná. A vysvětluje, že o romské identitě se u nich nemluvilo, protože byla spojena se společenským stigmatem. "V sedmi letech se mě jedna z tet, tatínkova švagrová, ptala, jestli vím, že jsme cikáni. Vlastně jsem tehdy ani nevěděla, co to znamená. Doma mi pak nedovolili se s tou tetou už bavit. A kvůli té jediné větě s ní přestali mluvit nadosmrti i oni."

Podcast s Idou Kelarovou si můžete poslechnout zde:

Podobné to podle Kelarové bylo v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů, kde v 60. letech působil její otec. "Všichni v orchestru věděli, že je Rom, ale nikdo si nedovolil se s ním o tom bavit. Uzavřel se a komunikoval hudbou. Šel z něj smutek, ale to mi došlo, až když jsem vyrostla," vypráví Kelarová o bolavé historii zapírání a studu.

Příběh vlastní rodiny ji namotivoval k práci s dětmi a dospívajícími Romy. Před devíti lety jí pak Česká filharmonie nabídla účast na vzdělávacích projektech a workshopech. "V létě jedeme na Slovensko za Romy do osad, pojeďte s námi," odpověděla tehdy. A podle vlastních slov čekala, že zástupce prvního českého orchestru s omluvou odmítne.

Nestalo se. "Tam to celé začalo, koncerty v osadách na velikém pódiu pro tisícovku Romů," vzpomíná Kelarová. "Je jasné, že oni by se do Rudolfina nikdy nevydali, přijeli jsme tedy my za nimi. Rozumí se, že někteří kolegové varovali filharmoniky, ať jim tam někdo neukradne housle, ale nikomu se nic neztratilo. Beru to s humorem, na takové vtipy jsem zvyklá, zažili jsme daleko horší věci," usmívá se Kelarová.

"Někdo říká, že to se zdůrazňováním své identity až přeháním, že to zbytečně řeším. Při vzpomínkách na osud svého táty ale považuji za důležité nedržet emoce v sobě. V České filharmonii se děti z našeho pěveckého sboru Čhavorenge cítí vítané. A děti, které se cítí vítané, podávají obrovské výkony," konstatuje zpěvačka a sbormistryně.

