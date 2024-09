Badatelé v Lipsku objevili dosud neznámé Mozartovo dílo, složil je v raném mládí

Dosud neznámé dílo Wolfganga Amadea Mozarta nalezli badatelé v hudební knihovně v Lipsku. Skladba z 60. let 18. století podle expertů pravděpodobně vznikla ve skladatelově raném mládí, informoval web Středoněmeckého rozhlasu a televize MDR.

Partitura dle badatelů pochází zhruba z roku 1780, ale nebyla opatřena podpisem. "Jde sice o rukopis, ale je to přepis Mozartova originálu," říká ředitelka lipské knihovny Susanne Metz. "Mozartova skladba byla ve fondech knihovny už více než 100 let. Teď, když se jí zabývali mozartovští specialisté v Salcburku, můžeme potvrdit, že jde skutečně o Mozartovo dílo," dodává.

Mozartovi je připisováno mnoho skladeb. "Dá hodně práce, abychom pak mohli říct: jsme přesvědčeni o tom, že toto je skladba mladého Mozarta," zdůrazňuje muzikolog a ředitel vědeckého oddělení salcburského Mozartea Ulrich Leisinger.

Dílo nese dodatečný název Ganz kleine Nachtmusik (volně přeloženo jako Úplně malá noční hudba), což odkazuje ke slavné Mozartově Malé noční hudbě, serenádě č. 13 pro smyčcový kvartet a kontrabas z roku 1787.

Dvanáctiminutová Serenáda ex C sestává ze sedmi částí pro smyčcové trio, trvá asi 12 minut a předpokládá se, že vznikla v polovině až na konci 60. let 18. století, uvedla ve čtvrtek Lipská městská knihovna.

Na tuto sobotu byla naplánována německá premiéra skladby na půlhodinovém koncertu v lipské opeře. Už ve čtvrtek byla prvně uvedena v Mozartově rodném Salcburku v rámci prezentace revidovaného Köchelova katalogu, což je katalog všech autorových skladeb.

Köchelův seznam, někdy také Köchelův katalog (německy Köchelverzeichnis) sestavil roku 1862 rakouský botanik, muzikolog, spisovatel, skladatel, editor a milovník Mozartovy hudby Ludwig Alois Ferdinand rytíř von Köchel.

Wolfgang Amadeus Mozart žil mezi lety 1756 až 1791. Složil více než 600 skladeb.

