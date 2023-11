Natočil film s hvězdou z Přátel. Teď získal Goncourtovu cenu za román o fašismu

Prestižní francouzskou Goncourtovu cenu za literaturu v úterý obdržel bývalý scenárista a režisér Jean-Baptiste Andrea. Uspěl s knihou Veiller sur elle (Bdít nad ní). Román zasazený do meziválečné Itálie se dostal do užšího výběru i několika dalších ocenění, jež bývají ve Francii tradičně udílena na podzim, píše rozhlasová síť France Info.

Jak vysvětluje agentura AFP, dvaapadesátiletý Andrea je původně scenárista a režisér. Roku 2006 na sebe upozornil filmem Nula od nuly pojde, v němž hráli Simon Pegg a David Schwimmer, známý ze seriálu Přátelé.

První román autor vydal teprve v roce 2017. Zatímco česky z jeho děl dosud nic nevyšlo, prózy A Hundred Million Years and a Day nebo Devils and Saints už slaví úspěch také v anglickém překladu.

Vítězná novinka je Andreova v pořadí čtvrtá. Čítá 600 stran, vydalo ji nakladatelství L'Iconoclaste a popisuje nástup fašismu v Itálii, stejně jako bouřlivý život geniálního sochaře z chudých poměrů Mima zamilovaného do extravagantní aristokratky Violy.

"Měl jsem chuť napsat tentokrát něco většího a zbavit se všech omezení, která jsem si vytvořil nejen během 20 let scenáristické a režijní práce, ale která jsem si paradoxně vybudoval i během psaní předchozích tří románů," řekl stanici France Inter Andrea. Knihu, kvůli které si jen dobové rešerše dělal deset měsíců, označuje za poctu Itálii, odkud pochází jeho rodina.

Literatuře se začal věnovat až ve 45 letech, protože měl smíšené ohlasy na svou filmařskou práci. "Uměl jsem napsat scénář, ale ne román. Scénář je omezený, což je pohodlné, zatímco v románu je dovoleno všechno," sdělil dříve serveru Actualitté.

Laureát Goncourtovy ceny byl toto úterý tradičně oznámen ve vyhlášené pařížské restauraci Drouant. Vítěz z okna podniku zamával dole čekajícím novinářům.

Ocenění je sice spjaté jen se symbolickým šekem na deset eur, vítězi ale zajišťuje ohlas a několikanásobné zvýšení prodejů. Románu, jenž získá Goncourtovu cenu, se za posledních dvacet let průměrně prodalo vždy okolo 400 tisíc výtisků, uvádí agentura AFP.

Podle ní výjimku tvoří jen loňská vítězka Brigitte Giraud, jejíž prózu Žít rychle si opatřilo méně než 300 tisíc lidí. S touto knihou se nově mohou seznámit čeští čtenáři, nedávno ji v překladu Alexandry Pflimpflové vydal Odeon.

Do užšího výběru Goncourtovy ceny se letos dostali také Eric Reinhardt, Gaspard Koenig a spisovatelka Neige Sinno. Ta v pondělí večer získala jinou významnou cenu Femina za knihu Triste tigre (Smutný tygr) vyprávějící o incestu, jejž zažila v dětství, kdy ji jako šestiletou začal zneužívat čtyřiadvacetiletý nevlastní otec. To trvalo osm let.

Tato kniha patřila k favoritům také na Goncourtovu cenu. Zatímco před pár měsíci autorku nikdo neznal, začátkem listopadu se chystal pátý dotisk a jejího vyprávění se prodalo přes 50 tisíc výtisků, zmiňuje deník Le Figaro. Podle něj Smutný tygr není román, ale přesvědčivá směs popisu, eseje a zpovědi.

Laureátem další významné francouzské Renaudotovy ceny se v úterý stala spisovatelka Ann Scott za román Les Insolents (Opovážlivci). Vypráví o čtyřicetileté skladatelce Alex, která odjíždí z města, aby znovu našla sebe sama a naučila se žít jinak.