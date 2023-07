Ve věku 56 let zemřela známá irská zpěvačka Sinéad O'Connorová, informoval dnes list The Irish Times. Proslavil ji její emotivní hlas, krátký sestřih vlasů a hit Nothing Compares 2U z roku 1990. V minulosti trpěla psychickými problémy. Několikrát vystoupila i v České republice.

Jak irský list připomněl, O´Connorová na začátku letošního roku získala ocenění na irských hudebních cenách RTÉ Choice Music Awards. Zpěvačka tehdy sklidila velký potlesk, když věnovala svou cenu "všem členům irské uprchlické komunity". "Jste v Irsku velmi vítáni. Miluji vás a přeji vám štěstí," uvedla. Irskou umělkyni přežily její tři děti. Její další syn Shane zemřel loni ve věku sedmnácti let. Spáchal sebevraždu. Irská zpěvačka Sinéad O'Connorová. | Foto: Reuters Připravujeme podrobnosti.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!