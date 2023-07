V 56 letech zemřela Sinéad O'Connorová, zpěvačka hitu Nothing Compares 2U

Ve věku 56 let zemřela známá irská zpěvačka Sinéad O'Connorová, informoval list The Irish Times. Proslavil ji její emotivní hlas, krátký sestřih vlasů a hit Nothing Compares 2U z roku 1990. V minulosti trpěla psychickými problémy. Několikrát vystoupila i v České republice.

"S velkým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše milovaná Sinéad. Její rodina a přátelé jsou zdrceni a požádali o respektování soukromí v této velmi těžké chvíli," napsala rodina zpěvačky v prohlášení pro irská média.

Na zpěvačku na twitteru zavzpomínal i irský premiér Leo Varadkar. "Její hudbu miloval celý svět a její talent neměl konkurenci a nedal se s ničím srovnávat. Upřímnou soustrast její rodině, jejím přátelům a všem těm, kteří milovali její hudbu," napsal.

Irskou umělkyni přežily její tři děti. Její další syn Shane zemřel loni ve věku sedmnácti let. Spáchal sebevraždu.

První skladba ve 14 letech

O'Connorová se narodila 8. prosince 1966 v Dublinu. Dětství neměla záviděníhodné: rozvod rodičů, pokřivený vztah s matkou, která ji prý týrala a zneužívala, útěky z domova, absence ve škole, krádeže a prostituce vyvrcholily polepšovnou. Po návratu ze zařízení, které vedly jeptišky "tvrdé a studené jako led", pracovala jako servírka v podřadných lokálech a po nocích vystupovala v klubech.

První skladbu O'Connorová nazpívala ve 14 letech, o rok později už měla hotovou polovinu skvělého debutu The Lion And The Cobra (1987). Ukázala, že dokáže oscilovat mezi punkem, hip hopem i irskou tradiční hudbou. Píseň Nothing Compares 2U, která pochází z dílny Prince, se objevila na nejžádanějším albu I Do Not Want What I Haven’t Got (1990). Po sérii desek Universal Mother (1994), Faith And Courage (2000) či Sean-Nós Nua (2002) se zpěvačka stáhla do ústraní.

V roce 2005 vydala po pauze kolekci Collaborations, která bilancovala její hostování na nahrávkách přátel, a také album Throw Down Your Arms ve stylu jamajského reggae. Poslední album s názvem I'm Not Bossy, I'm the Boss vydala O'Connorová v roce 2014.

O'Connorová je držitelkou řady hudebních cen. Na začátku letošního roku získala ocenění na irských hudebních cenách RTÉ Choice Music Awards. Zpěvačka tehdy sklidila velký potlesk, když věnovala svou cenu "všem členům irské uprchlické komunity".

V Česku vystoupila čtyřikrát, naposledy v roce 2010 v zahradě zámku Sychrov.

Žila s bipolární poruchou

V minulosti již několikrát chtěla hudební branži opustit, měla už dost novinářů, spekulovalo se o únavovém syndromu či o studiu teologie. Trpěla bipolární afektivní poruchou, o svých psychických problémech několikrát veřejně hovořila. Několikrát také hrozila sebevraždou.

V roce 2007 v talkshow americké moderátorky Oprah Winfreyové uvedla, že jí byla o čtyři roky dříve diagnostikována bipolární porucha a že před určením diagnózy bojovala se sebevražednými myšlenkami a nepřekonatelným strachem. Podle agentury AP tehdy rovněž řekla, že díky lékům se jí podařilo "nalézt větší rovnováhu, je na tom ale potřeba stále pracovat".

V roce 2017 zveřejnila na facebooku video z motelu v New Jersey, kde říkala, že žije. Tehdy uvedla, že zůstává naživu kvůli ostatním a že kdyby to bylo na ní, "už tu není". Když loni spáchal sebevraždu její syn Shane, zpěvačka na twitteru napsala, že "bez něj nemá smysl žít". Krátce na to byla hospitalizovaná, napsala AP.

Kontroverzní kroky

V roce 2018 zpěvačka oznámila, že konvertovala k islámu a přijala arabské jméno Shuhada Sadaqatová, i když i nadále vystupovala pod jménem Sinéad O´Connorová. Tehdy rovněž zveřejnila video, na němž zpívá azán, jímž jsou muslimové svoláváni k modlitbě. Na jiném videu zase odříkávala s podporou jednoho irského imáma šahádu, tedy vyznání víry.

V roce 1992 vzbudila O´Connorová značné kontroverze, když v živém vysílání jedné z amerických televizí roztrhala fotografii papeže na protest proti ututlávání pedofilních afér irských kněží. Koncem 90. let se zase nechala od biskupa nezávislé katolické skupiny v Lurdech vysvětit na kněžku, což římskokatolická církev pochopitelně neuznala.