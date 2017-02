Nick Cave se vrací do Prahy, v létě zahraje s The Bad Seeds v O2 areně

před 31 minutami

Nick Cave & The Bad Seeds vyjíždějí na turné k albu Skeleton Tree, v pražské O2 areně zahrají 26. října. Slavný zpěvák, kterému uprostřed natáčení alba tragicky zemřel syn, naposledy navštívil Česko v listopadu 2013 při příležitosti vydání alba Push The Sky Away. Vstupenky budou v prodeji od 17. února. „Kapela zahraje ve složení: Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica a Larry Mullins. Podle playlistu lednového australského turné je zřejmé, že kromě skladeb z nového alba dojde i na nejznámější skladby celé Caveovy hudební kariéry,“ dodala za pořadatele Zdena Selingerová.

autor: Kultura