Ani rodina nevěděla, že Lasica před smrtí natáčí. V klipu hrají Svěrák i Vašáryová

V přísném utajení začal slovenský herec a zpěvák Milan Lasica před dvěma roky natáčet poslední album. Projekt nazvaný Básnění tuto středu představili jeho tvůrci, když z dosud utajované desky zveřejnili první singl List do vetra. Autor se ho nedožil. Lasica zemřel v červenci 2021 při vystoupení s orchestrem v bratislavském divadle Štúdio L+S. Bylo mu 81 let.

Projekt vznikal tři roky, na Lasicovo přání byl ale držen v tajnosti. První impulz vznikl během nahrávání písně Predstavujem si krajinu, věnované vzpomínce na zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyni Martinu Kušnírovou.

"Celé nahrávání, které se uskutečnilo v dubnu a květnu 2021, bylo přísně utajené. Dokonce i Lasicova rodina se o něm dozvěděla až po jeho smrti. S Lasicou jsme měli gentlemanskou dohodu, že dokud projekt nedokončíme, nikomu o něm neřekneme," vysvětluje Marek Kučera, autor desky.

Ta vyjde příští rok jako kniha a vinyl. Bude obsahovat 11 skladeb, stejný počet básní a ilustrací plus fotografie. Zájemci ji mohou získat prostřednictvím crowdfundingové kampaně. Kromě alba bude zveřejněn také limitovaný singl List do vetra s Lasicovým podpisem. Kampaň začala v úterý v noci s cílem vybrat 11 tisíc eur, což se už ve středu před polednem podařilo.

Lasica s Kučerou vybírali ze 64 básní jiných autorů, 11 z nich nakonec Lasica nazpíval. Zhudebnili je klavírista a zpěvák Robert Pospiš s kytaristou a baskytaristou Martinem Sillayem, kteří pracují ve dvojici. "Bylo to poprvé, co jsem oslovil Milana Lasicu s nabídkou spolupráce. Svůj part přišel nahrát dva dny po svých osmdesátých narozeninách. Fascinovalo mě jeho přístup k práci. Neztrácel čas. Žádné zbytečné řeči, šel přímo na věc. Od chvíle, kdy jsme ho vyzvedli doma, do opuštění nahrávacího studia uplynulo 23 minut," vzpomíná Marek Kučera.

V projektu Básnění protagonista skrze poezii slovenských autorů s vědomím vlastní pominutelnosti reflektuje svůj život. Konkrétně píseň List do vetra vznikla podle básně Miroslava Válka vydané roku 1972 ve sbírce Dotyky. Jedná se o jakýsi zhudebněný dopis pro všechny, se kterými se Lasica nestačil rozloučit.

"Píšem vám tento list do jesenného temna / Aby ste neplakali do tichej noci pre mňa / Odchod je plachý vták, zľaknutý z vlnobitia / Odchod je stretnutie na druhom konci žitia," zpívá tu Lasica.

Videoklip natočil Kučera s Miroslavem Remšíkem. Do studia pozvali Lasicovy přátele, za těmi, kteří nemohli přijet na Slovensko, vycestovali do Prahy, Brna nebo Třebíče. Natáčení se zúčastnili Magda Vašáryová, Jiří Bartoška, Zdeněk Svěrák, Zuzana Kronerová, Peter Lipa, Jiří Lábus, Milan Kňažko nebo Bolek Polívka.

"Bylo to jedno z nejemotivnějších natáčení, jaké jsem zatím zažil. Od samotného začátku Básnění jsem cítil, že pracujeme s něčím, co má v sobě sílu spojovat," myslí si Kučera. Podle něj paralelně s albem začal vznikat i film o Lasicovi, jímž by měl projekt v roce 2025 vyvrcholit.

Slovenský herec Lasica byl dlouhá léta známý jako polovina nerozlučného dua s Júliem Satinským, kterým volně navázali na odkaz Voskovce a Wericha. Jejich originální humor byl "často založený na ohledávání absurdity, k níž se prostý rozhovor může dobrat doslovným vnímáním jazyka", napsalo Aktuálně.cz.

Lasica se narodil roku 1940 ve středoslovenském Zvolenu a žil v Bratislavě. V metropoli vystudoval dramaturgii a kromě filmového i divadelního herectví režíroval několik televizních snímků. Věnoval se hudbě, psaní textů i scenáristice.

