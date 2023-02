Ceny Brit Awards ovládl Harry Styles, uspěly také Beyoncé a Wet Leg

Zpěvák Harry Styles ovládl předávání anglických hudebních cen Brit Awards. V sobotu pozdě večer proměnil nominace ve všech čtyřech kategoriích včetně té nejsledovanější za album roku, kterým se stejně jako minulý týden na amerických Grammy stalo jeho Harry's House.

Ze sobotního ceremoniálu v Londýně si Harry Styles dále odnáší sošky pro umělce roku, za vítězství v žánrové kategorii pop/R&B a také za píseň roku. Tou se stal jeho synthpopový hit As It Was. Singl, který vloni deset týdnů vládl anglické hitparádě, autor na galavečeru v londýnské O2 areně zazpíval naživo.

Brit Awards jsou od loňska genderově neutrální, pořadatelé již neudílejí samostatné ceny pro nejlepšího zpěváka a zpěvačku. Do letošních sjednocených nominací se však dostali samí muži, což vyvolalo kritiku.

"Jsem za tuhle cenu opravdu vděčný a jsem si vědom, jaké je privilegium moct tu dnes stát," řekl Styles v děkovné řeči. V reakci na kontroverze ocenění pro umělce roku věnoval zpěvačkám, které se do užších nominací nedostaly, od Charli XCX a Riny Sawayamy po lídryni kapely Florence + The Machine. Podle agentury AP tím umělec zároveň mimoděk reagoval na kritiku svého týden starého projevu z amerických Grammy, kde řekl, že "lidem jako on" se podobných poct nedostává často. Na to někteří uživatelé sociálních sítí namítali, že právě lidem jako heterosexuálnímu bělochovi Stylesovi se podobných poct dostává často, zatímco umělci zastupující menšiny či v případě Brit Awards ženy se leckdy ani neprobojují do nominací.

Devětadvacetiletý Harry Styles vystoupal k slávě díky talentové show The X Factor a boybandu One Direction. I to v sobotu zmínil. "Rád bych poděkoval mámě za to, že mě přihlásila do X Factoru," řekl. "Tohle byl opravdu výjimečný večer. Děkuji mnohokrát za takové přivítání zpět. Je ctí jezdit po světě jako britský umělec. A je ctí moci tu dnes s vámi všemi oslavit britskou kulturu a britskou hudbu," dodal.

Nad skutečností, že cenu pro umělce roku letos mohli získat samí muži, vyjádřili ex post politování i organizátoři.

"Ukázalo se, že klíčovým faktorem byl relativně skromný komerční úspěch nahrávek, které v roce 2022 vydaly ženy. Mezi 71 jmény v širších nominacích bylo jen 12 žen," zdůvodnili pořadatelé. Dodali však, že jsou si vědomi existence problému a napříště hodlají zastoupení žen adekvátněji reflektovat.

Popová zpěvačka Rina Sawayama si myslí, že sjednocení kategorií pro zpěváky a zpěvačky bylo správným krokem, akorát seznam nominací má být delší. "Pokud by nominovaných bylo víc, podá to výstižnější zprávu o tom, co všechno se vloni dělo a kdo všechno prorazil," řekla na červeném koberci.

Skupinou a zároveň objevem roku se stalo dívčí indie rockové duo Wet Leg, které tvoří zpívající kytaristky Rhian Teasdale a Hester Chambers. "Tohle je až strašidelné. Do televize to většinou dotáhnou spíš kluci," poznamenala v reakci na kauzu s nedostatečným zastoupením žen Rhian Teasdale. Poděkovala všem hudebnicím, které jim vloni pomohly natočit debut.

Cenu pro nejlepší mezinárodní umělce si odnáší americká zpěvačka Beyoncé, jejíž song Break My Soul se stal nejlepší mezinárodní písní.

Sošku pro nejlepší mezinárodní kapelu obdrželi irští Fontaines D.C. V žánrových kategoriích zvítězili The 1975 v kategorii alternativa a rock, cenu za rap obdržel třiadvacetiletý manchesterský Aitch. V kategorii pro vycházející hvězdy se radovalo dívčí trio Flo.

Nejlepším producentem byl zvolen David Guetta, v žánru taneční hudby stejně jako vloni zvítězila zpěvačka Becky Hill.

Písničkářem roku porota zvolila Kida Harpoona, který produkoval vítězné album Harry's House od Harryho Stylese.

V průběhu galavečera se kromě Harryho Stylese a Wet Leg naživo představil raper Stormzy, zpěvák Lewis Capaldi, zpěvačka Lizzo nebo hitmaker Sam Smith s kolegyní Kim Petras. Mezi diváky nechyběla bývalá anglická premiérka Liz Trussová, naopak vítězka dvou cen Beyoncé nedorazila a zaslala jen děkovný předtočený vzkaz.

Na sociálních sítích zaznamenal kritický ohlas písničkář Tom Grennan, když se při předávání ceny zeptal zpěvačky Ellie Goulding, zda jsou její prsa opravdová, zmiňuje deník Tom Guardian.

Ceny Brit Awards od roku 1977 udílí nezisková oborová organizace British Phonographic Industry. Většinu vítězů vybírá hlasováním zhruba 1200 jejích členů, mezi nimiž jsou zástupci nahrávacích společností, médií, producentů či sponzorů. Od loňska veřejnost na sociální síti TikTok určuje vítěze čtyř žánrových kategorií.

Harry Styles proměnil nominace na Brit Awards ve všech čtyřech kategoriích. Zde přebírá cenu za album roku. | Video: Brits

Podle agentury AP se Brit Awards po rozpačitých prvních letech vyvinuly v důležitou oborovou událost a prošlapaly cestu několika talentům včetně zpěvačky Adele.

Hudební kritik Guardianu Alexis Petridis je ovšem skeptičtější. Podle něj zůstává záhadou, co pořadatelé sledovali přesunem galavečera na sobotní večer, když je zjevné, že mladí lidé byli v hospodě nebo přilepení k mobilům a videotékám. "Žijeme v době, kdy je pop určený teenagerům a dvacetiletým. A ti si prostě nesednou a nebudou dvě a půl hodiny sledovat televizní přenos," napsal Petridis.