Buďte měsíc vegani a vyhrajte lístky na všechny mé koncerty, vybízí zpěvačka Beyoncé

Pěvecká superstar Beyoncé a její manžel, raper Jay-Z nabízí fanouškům možnost vyhrát lístky zdarma na jejich koncerty na příštích 30 let, pokud se alespoň na měsíc stanou vegany. Informovala o tom agentura Reuters.

Nabídku zpěvačka oznámila svým 123 milionům fanoušků na instagramu ve středu večer s tím, že je na podporu projektu Greenprint. Jeho cílem je přimět lidi, aby přispěli k ochraně životního prostředí tím, že přejdou na rostlinou stravu. Podle pravidel soutěže dostane jeden fanoušek dva lístky na veškerá turné obou celebrit v nadcházejících 30 letech.

Beyoncé přislíbila, že bude jíst rostlinou stravu k snídani a v pondělky se bude stravovat bezmasými jídly. Jay-Z se zavázal, že alespoň dvě jeho jídla denně budou rostlinná.

Projekt Greenprint je duchovním dítětem osobního trenéra Beyoncé, Marca Borgese, který loni v prosinci o veganství a cvičení vydal knihu. Předmluvu napsali Beyoncé a Jay-Z.

Nejvíce pro ochranu životního prostředí podle závěrů studie publikované loni v červnu ve vědeckém časopisu Science mohou lidé udělat tím, že se vyhnou masu a mléčným výrobkům. Takový krok by podle studie totiž přispěl k nižší spotřebě vody, snížil by množství plynů vydávanými zvířaty a snížil by emise spojené s dopravou.