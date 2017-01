Woody Harrelson mentorem Hana Sola v nových Star Wars? Probíhá vyjednávání

před 1 hodinou

Woody Harrelson, známý naposledy ze seriálu Temný případ, vyjednává o roli mentora Hana Sola, píše server Variety. Pokud dojde k dohodě, zahrál by si v chystaném spin-offu Star Wars, který se zaměřuje na mladého Hana Sola v podání Aldena Ehrenreicha. Časově se film odehrává před Epizodou IV - Novou nadějí. Film režíruje dvojce Phil Lord a Chris Miller, která za sebou má snímky 21 Jump Street (2012) nebo animovaný LEGO příběh (2014). V dalších rolích se objeví Donald Glover (Zpátky do školy) jako Lando Calrissian a Emilia Clarke (Hra o trůny) v dosud nespecifikované roli. Do kin snímek dorazí 16. prosince.

autor: mad