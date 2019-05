Tarantino stíhá festival v Cannes. Kvůli novému filmu čtyři měsíce nevyšel ze střižny

Americký režisér Quentin Tarantino na poslední chvíli dostříhal svůj nový film Tenkrát v Hollywoodu a ve světové premiéře ho stihne představit na festivalu v Cannes, který začíná přespříští úterý.

Snímek, v němž účinkují Leonardo DiCaprio, Brad Pitt a Margot Robbieová, byl předem označován za jeden z nejočekávanějších titulů letošní přehlídky na francouzské Riviéře. Když ale organizátoři minulý měsíc představili program, Tarantinův film chyběl.

Nyní byl do festivalové soutěže doplněn spolu s dalšími novinkami. "Quentin Tarantino, který už čtyři měsíce nevyšel ze střižny, je skutečným, loajálním a dochvilným dítětem festivalu v Cannes," uvedl ředitel přehlídky Thierry Fremaux a zdůraznil, že Tarantino film natočil na klasický pětatřicetimilimetrový formát. Ten je časově náročnější stříhat, než kdyby byl snímek natočen na digitál.

Ten snímek Tenkrát v Hollywoodu označuje za "milostný dopis Hollywoodu režisérova dětství, rockovým hudebním turné napříč rokem 1969 a ódou na kinematografii jako takovou", doplnil.

Dobový příběh se odehrává během léta 1969, kdy na jihu americké Kalifornie klan Charlese Mansona zabil několik lidí včetně herečky Sharon Tateové. Šestadvacetiletou manželku filmaře Romana Polanského členové klanu ubodali v jejím osmém měsíci těhotenství.

Tateovou v Tarantinově snímku ztvární Margot Robbieová známá z Vlka z Wall Street, hlavní role si rozdělí Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Česká kina začnou film promítat 8. srpna.

Quentin Tarantino se letos do Cannes vrátí 25 let poté, co zde vyhrál Zlatou palmu za film Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Naposledy tu režisér roku 2009 představil svůj snímek z období druhé světové války Hanebný pancharti.

72. ročník festivalu v Cannes potrvá od 14. do 25. května. Zahájí ho projekce nejnovějšího snímku Jima Jarmusche nazvaného Mrtví neumírají, který představuje svébytný příspěvěk do žánru o zombie. Jarmuschovu novinku 4. července do českých kin uvede distribuční společnost CinemArt.

Společnost Sony zveřejnila první trailer z Tenkrát v Hollywoodu. | Video: Falcon | 01:36

Do programu festivalu dále přibyla novinka tuniského režiséra Abdellatifa Kechicheho, který v Cannes dříve získal Zlatou palmu za film Život Adèle. Letos bude o sošku soutěžit s novinkou Mektoub My Love: Intermezzo, která navazuje na dva roky starý film Mektoub, má láska - Canto Uno. Ten vyprávěl o milostných životech mladých Francouzů v 90. letech minulého století.

Mimo hlavní soutěž festival v Cannes promítne také film Chicuarotes - druhý celovečerní, který coby režisér natočil známý mexický herec Gael García Bernal.

Letošní porotě, která rozhodne o vítězích, předsedá Alejandro González Iñárritu, známý jako režisér Birdmana nebo Amores perros.