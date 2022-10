Nvotová: Všichni máme názor a neposloucháme se. Hony na čarodějnice jsou dodnes živé

„Světlonoc má moc dát hlas lidem, kteří ho jinak nemají, a schopnost hovořit k těm, kteří by jinak neposlouchali. To nám dnes chybí. Všichni máme nějaký názor a svoji pravdu a navzájem se neposloucháme,” říká režisérka Tereza Nvotová. „Když někdo nežije tradičně a “tak, jak se má”, objevují se hony na čarodějnice. Na vesnicích na bosorky někteří lidé pořád ještě věří” dodává.

