Václav Marhoul byl hostem Martina Veselovského v DVtv.

"Zamiloval jsem se do poselství knihy. Film má vzbudit potřebu nebýt lhostejný, je to o lásce, naději a potřebě citu," říká režisér a scenárista Václav Marhoul. Jeho film Nabarvené ptáče se 25 let po posledním českém úspěchu dostal do hlavní soutěže na filmovém festivalu v Benátkách. "Možná se stane, že lidé budou odcházet z kina, někteří se z toho zhroutí, někteří ale odejdou posíleni. Film je určen pro světový trh", dodává.