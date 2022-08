Lidé jsou k přírodě nevšímaví. Praha očima zvířat je úplně jiná, říká režisér Hošek

Strážci zákona v americkém státě Ohio se ve čtvrtek odpoledne snažili dopadnout ozbrojeného muže, který se podle úřadů dal na útěk poté, co se pokusil proniknout do sídla Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ve městě Cincinnati. Odtud ujel do nedalekého okresu Clinton, který hlásil přestřelku s policií. Podrobnosti o podezřelém nebyly v prvních hodinách po ohlášení incidentu k dispozici a úřady neevidovaly žádné oběti.

Podle prohlášení FBI se "ozbrojený subjekt" pokusil okolo 09:00 místního času (15:00 SELČ) vniknout do prostoru pro příjem návštěvníků v areálu FBI na severovýchodním okraji Cincinnati. "Po aktivaci poplachu a reakci ozbrojených zvláštních agentů FBI se subjekt dal na útěk severním směrem po mezistátní silnici 71," doplnila federální policie. Podle zdrojů televize NBC News útočník pálil na pracovníky z hřebíkovačky, měl ale také pušku typu AR-15.

Podezřelý pak podle všeho dorazil na území okresu Clinton severovýchodně od Cincinnati. U města Wilmington byl na malé ploše vyhlášen zákaz vycházení, oznámila lokální agentura pro krizové situace. "Strážci zákona si vyměnili palbu s podezřelým mužem, který má šedou košili a neprůstřelnou vestu," uvedla.