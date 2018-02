Letošní Finále Plzeň se zaměří na Miroslava Horníčka a vznik Československa

před 5 hodinami

Letošní filmový festival Finále Plzeň, jenž se uskuteční od 19. do 24. dubna a který pravidelně ukazuje to nejzajímavější z české a slovenské filmové, televizní i internetové vorby uplynulého roku, se zaměří na herce a spisovatele Miroslava Horníčka. Rodák z Plzně by letos oslavil 100. narozeniny. V sekci Ať žije republika! se pak bude program věnovat filmům, jež se týkají historických událostí spojených s Československem.

Kinosály festivalu Finále Plzeň nabídnou také premiéry a předpremiéry letošního roku, aktuální snímky z méně známých českých koprodukcí i nejlepší filmy ze spřátelených evropských přehlídek. Sekce První úlovek nabídne české a slovenské premiéry, Zoom pak promítne filmy, které zvítězily na zahraničních festivalech a národních přehlídkách. Vůbec poprvé budou v Plzni soutěžit i studentské filmy do čtyřiceti minut. Festival jako tradičně vyvrcholí slavnostním udílením cen Zlatý ledňáček. Vítěze vybere mezinárodní porota. Počet přihlášených filmů: Zlatý ledňáček: 112 snímků (26 celovečerních filmů, 5 projektů v kategorii necyklická tvorba, 18 projektů v kategorii cyklická tvorba)

112 snímků (26 celovečerních filmů, 5 projektů v kategorii necyklická tvorba, 18 projektů v kategorii cyklická tvorba) Studentské filmy do 40 minut: Dramaturgové jich vybrali 51 Centrem festivalu bude jako vždy Měšťanská beseda s několika promítacími sály, koncerty se uskuteční v Papírně naproti Depa2015, které bude patřit dokumentům. Kromě toho se v Plzni počítá s autorskými čteními, výstavami, workshopy či diskusemi pro filmové profesionály. Loni na Finále Plzeň uspěl snímek Já, Olga Hepnarová, dokument 5 October nebo seriál České televize Kosmo.

