Kriegel je moje životní role, říká Töpfer. Český film se natáčel také v Buči

Nevytápět společné prostory, které neslouží k dlouhodobému pobytu lidí, zakázat noční osvětlení památek či reklam nebo topit na pracovištích podle typu fyzické práce v rozmezí od 12 do 19 stupňů. S tím podle informací deníku Bild počítá návrh energetických úspor německého ministra hospodářství Roberta Habecka, který by v nadcházejícím týdnu měla schválit vláda kancléře Olafa Scholze.

Kvůli nejistotě ohledně dodávek ruského plynu hledá Německo úspory a nové dodavatele, aby překonalo nadcházející zimu. Habeck kvůli tomu vypracoval návrh, který by šetrné nakládání s energiemi plošně nařizoval. Podle Bildu se již například nepočítá s tím, že by se vytápěly vstupní haly na úřadech a školách či čekárny na úřadech. Nemocnic, pečovatelských zařízení a školek by se to netýkalo. V neobydlených veřejných budovách chce ministr odpojit průtokové ohřívače a bojlery.

Zakázáno by bylo noční osvětlování památek, veřejných budov a reklamních ploch. Habeck již dříve nařídil odpojit osvětlení budov svého ministerstva a během léta méně pouštět klimatizaci.