Nová vánoční pohádka České televize je divácky nekonfliktní, prospělo by víc odvahy

Pohádka Kouzelník Žito, kterou na dnešní Štědrý večer uvedla Česká televize, názvem odkazuje na známou postavu ze Starých pověstí českých. S kejklířem, který podle legendy prováděl všelijaké lotroviny na dvoře krále Václava IV., má však titulní hrdina společné jen jméno.

Kouzelníka Žita napsal a natočil Zdeněk Zelenka, který v minulosti režíroval pohádky Čarovné dědictví, Nesmrtelná teta, Rumplcimprcampr, Kouzla králů či Duch nad zlato. Autor považuje vánoční pohádky za specifický žánr, o jehož podobě mají diváci jasnou představu a nestojí o experimenty.

"Lidé by se netěšili na něco, co v sobě nese nějakou silnou negaci, potemnělost, krutost, absenci humoru," vysvětluje Zelenka, jehož na FAMU učil Bořivoj Zeman, tedy tvůrce dodnes oblíbených pamětnických pohádek z 50. let minulého století Pyšná princezna a Byl jednou jeden král. "Myslím, že štědrovečerní pohádka, má-li u diváků uspět, nesmí být krvelačným, dumavým Shakespearem pro děti," dodává Zelenka.

Nic proti takovému přístupu, zejména když vánoční pohádky v mnohých domácnostech vytvářejí kulisu k servírování kapra se salátem nebo k nadílce pod stromečkem. Nicméně v případě tak neortodoxní postavy, kterou měl Žito dle pověstí být, je v kontextu režisérových slov docela paradoxní, že onu klasickou, a tedy divácky nekonfliktní štědrovečerní pohádku zaštítil právě jménem tohoto kouzelníka.

"Skutečný" Žito rozhodně nebyl žádný Harry Potter z Nebelvíru. Spíš černý mág, jenž lidem mnohdy ubližoval posměšným humorem i "zmijozelskými" kouzelnickými kousky, a kterého - podle slov Aloise Jiráska - nakonec satanáš "odnesl s tělem i s duší".

Pro účely štědrovečerní pohádky tak bylo nutné postavu "šaška, který skrývá temnou tvář za rolničkou" a jehož jméno si svého času přisvojoval zpěvák Daniel Landa, od základu změnit. A to k nepoznání. V Zelenkově pohádce jeho jméno získává nevinné novorozeně, které na začátku filmu, odložené v žitném lánu, najde babka kořenářka.

Posléze z něj vyroste výřečný mladík se smyslem pro spravedlnost a čest, jenž se jako královský výběrčí daní zamiluje do princezny. I pohádkový Žito začne využívat kouzelnických schopností, ale jen díky intrikám čertice, která se ho rozhodne získat pro sebe a vábí ho všemožnými "výhodami zla".

Přestože v příběhu, vytyčeném milostným trojúhelníkem mezi smrtelníkem, princeznou a ďáblicí, mají důležitou roli čarodějnické čáry i síly pekelné, Kouzelník Žito opravdu není žádná "grimmovsky" potemnělá pohádka. Ba právě naopak.

Kouzelníka Žita vysílá ČT1 na Štědrý den v 19 hodin. | Video: Česká televize

Čerti, jež ztělesnili Pavel Liška a Tatiana Vilhelmová, jsou - jak je ve většině českých pohádkách zvykem - spíše pitvorně směšní. Ani peklo nevypadá příliš strašidelně a navíc působí, třeba ve srovnání s nedávnou pohádkou Čertí brko režiséra Marka Najbrta, poněkud zchudle. A to jak z hlediska dekorací, tak četnosti osazenstva.

Přitom Kouzelník Žito většinou naplňuje definici výpravné televizní pohádky - natáčelo se mimo jiné v Koněpruských jeskyních nebo na hradě Křivoklát, kde pobýval i král Václav IV. Mnohé ve snímku je ale až příliš úhledné. A to od mladistvých tváří hereckých představitelů ústřední zamilované dvojice Denise Šafaříka a Anny Kadeřávkové, kteří působí fotogenicky především při jízdě na koních, až po muzikálově laděné písničky Daniela Bartáka, jimiž je pohádka "povinně" prokládána.

Kouzelník Žito Scénář a režie: Zdeněk Zelenka

Televizní premiéra 24. prosince v 19 hodin na ČT1

Nejvýraznější postavou a skutečným hybatelem dění však není titulní hrdina, ale čertice v podání Tatiany Vilhelmové. Nikoli v podobě breptající šmudly s rohy, ale ve scénách, kdy se převtělí do uhrančivě fešné markýzy v červené róbě a vyvoleného mladíka svádí na scestí.

Česká televize po odvysílání postmoderně "ulítlé" pohádky Slíbená princezna, kterou uvedla předloni na Boží hod a jež sklidila až nenávistné reakce, zjevně sází na konzervativní jistotu. Vzhledem ke specifičnosti štědrovečerních pohádek to většině diváků vadit nebude. Je však škoda, že letošní film nevyužil možností, které pověst o kouzelníku Žitovi nabízela. Daný žánr mohly přece jen obohatit neotřelou postavou i originálnější zápletkou.