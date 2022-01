Fila o návratu Harryho Pottera: V kauze s Rowlingovou je možná všechno trochu jinak

Hlavní představitelé a tvůrci série o mladých kouzelnících se sešli v dokumentu Harry Potter – 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, který lze vidět na českém HBO. "Snaží se o co největší hřejivost a nekonfliktnost. Přitom je zřejmé, že mladí herci museli trpět," myslí si kritik Kamil Fila.

4:15 Podívejte se na videorecenzi k dokumetu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa

V době uvedení vznikla diskuse, proč před kamerou nevystupuje autorka knižní předlohy J. K. Rowlingová, která se objeví pouze v několika archivních záběrech. Spekulovalo se o tom, že tvůrci nesouhlasili s jejími výroky o transsexuálech. Spisovatelka údajně pozvání na natáčení obdržela, odmítla ho však jako zbytečné. "Možná chce, aby se o ní mluvilo jako o zakázané autorce," spekuluje Fila.