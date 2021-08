Hlavní soutěž festivalu ve Varech vyhrál příběh migrantů inspirovaný srbskou legendou

Hurikán Ida, který míří z Kuby k pobřeží USA, dnes večer SELČ posílil na hurikán druhé kategorie. Podle meteorologů by Ida mohla ještě dále zesílit na "extrémně nebezpečný" hurikán čtvrté kategorie z pěti, když zasáhne jih Spojených států. Předchozí předpovědi hovořily o tom, že při postupu Mexickým zálivem Ida dosáhne třetího z pěti stupňů na Saffirově-Simpsonově škále.

V neděli večer či v pondělí by přitom měla Ida udeřit i na město New Orleans. Pokud se předpovědi naplní, stane se tak přesně 16 let poté, co na město udeřil hurikán Katrína, který za sebou zanechal přes 1880 mrtvých, upozornila agentura AP.