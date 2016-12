před 23 hodinami

Herec Martin Freeman a jeho partnerka Amanda Abbingtonová po 16 letech ukončili svůj vztah, píše server deníku The Guardian. Pár si spolu zahrál manželskou dvojici v britském seriálu Sherlock, jehož nová série začne v lednu 2017. O rozchodu promluvil Freeman v novinách Financial Times: "Už s Amandou nejsem. Je to velmi přátelské - vždy ji budu milovat." Herci se seznámili v roce 2000 při natáčení filmu Men Only a mají dvě děti. Společně se objevili v několika dalších filmech a seriálech. Freeman se celosvětově proslavil v roli Bilba Pytlíka v trilogii Hobit režiséra Petera Jacksona.

autor: mad