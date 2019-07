Nová verze hororu Dětská hra je srdečný pozdrav béčkové zábavě. Brak, jak má být

Vraždící panenka Chucky je jedním ze symbolů béčkové kinematografie 80. let minulého století. Snímek Dětská hra, který právě hrají česká kina, jí vdechl nový život.

Z panenky je nyní robotická hračka, která si z původní Chucky na první pohled bere jen vzhled. Ale na ten druhý také, a to především, ducha doby, kdy horory méně děsily a více zalévaly diváky záplavami krve i dalších tělních tekutin. A samozřejmě patřičně obskurním humorem.

Norský režisér Lars Klevberg se scenáristou Tylerem Burtonem Smithem vědomě přistupují na braková pravidla hry od prvních chvil, kdy se jeden z dělníků v továrně na výrobu robotických hraček pro děti zasní a dostane padáka. Muž, kterého zaměstnavatel údajně našel na ulici, z pomsty několika kliknutími přeprogramuje software, aby z dětského miláčka udělal neomalenou hračku bez jakýchkoli zábran v oblasti násilí či sprosté mluvy.

Nová Dětská hra by se klidně mohla prodávat se sloganem Srdečné pozdravy braku. Tvůrci si pohrávají se světem, kde připouštějí i ty nejjalovější nápady a dějové zkratky. A do něj v přesných, byť nikterak velkých dávkách přidávají dotek moderního, ambicióznějšího hororu.

Takže například uvěřitelně, v pár trefných scénách, vykreslují sociální prostředí, ze kterého pochází hrdina Andy. Máma mu věnuje porouchanou panenku, již někdo reklamoval u nich v práci. A dále autoři s pochopením a citem vystihují svět náctiletých a jejich bezprostředních, přiměřeně k věku krutých i radostných her.

Děti bodající tužkou do figurky jednorožce s výkřikem "Za Tupaca!" patří k nejvtipnějšímu, co snímek nabízí. Zároveň jde o exemplární důvod, proč se Dětská hra nestane hitem typu seriálu Stranger Things. Vtípek odkazující na slavného amerického rapera, který byl v polovině 90. let čtyřikrát postřelen a zranění podlehl, jako by tvůrci napsali víc pro sebe než pro možnou cílovou skupinu.

Podobně celému snímku hrozí, že uvízne v jakémsi mezisvětě - že pro fanoušky braku bude příliš nákladný a umírněný, zatímco milovníci ambiciózních nezávislých hororů v něm najdou málo skutečného děsu. Zápletka nevydá ani na jasný společenský komentář.

Přesto se vyplatí dát Dětské hře šanci. Právě proto, že se neohlíží napravo nalevo a jen si hraje s nápady, tu chytrými, tu vtipnými, jindy přiznaně praštěnými až přihlouplými. Ve svobodné hře, v níž je místo pro nenucené průpovídky i detailní záběry na kosti deroucí se ze zlomených holení.

Dětskou hru promítají česká kina od uplynulého čtvrtka. | Video: Bontonfilm | 01:40

Zatímco největší nostalgické hity dneška - jako právě seriál Stranger Things - pracují s odkazy na to nejznámější z tehdejší dobové popkultury, Dětská hra vzpomíná na brak, který se krčil na zaprášených poličkách videopůjčoven, případně v nočních vysílacích časech televizních stanic.

Tento přístup k filmařině, kde je vše dovoleno, se pokouší propašovat do hlavního proudu. Nikoli pouze krvavostí některých scén, ale hlavně poukazem na hravost, kterou se béčková zábava vždy vyznačovala a v čem byla protipólem mnohdy rigidní áčkové produkce.

Dětská hra tak například šikovně využívá schémat ze sociálního dramatu jen a jen k tomu, aby hrdiny vmanipulovala do potřebných situací.

V jedné scéně protagonista Andy nese své černošské sousedce a matce policisty jako dárek v krásném barevném papíru kůži mrtvého chlápka, kterou našel u sebe v pokoji. Sám se diví, jak se to mohlo stát, ale už není cesty zpět.

Dětská hra Režie: Lars Klevberg

Bontonfilm, česká distribuční premiéra 25. července

Mnohé dnešní horory manipulují s dějem a postavami, jen aby vytvořily situace s potřebným přesahem. Autoři Dětské hry dělají opak: vše podřizují vyprávění a zábavě. Což je legitimní přístup, byť se na něj divák musí naladit.

Dětská hra je film, který nevyděsí. Pomocí krve a důvtipu však posílá vzkaz napříč dekádami. Ten vzkaz říká: Já jsem brak a dovedu být rovnou měrou chytrý, vtipný i trochu nechutný společník. I ty se mě můžeš naučit mít rád.