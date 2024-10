Všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Slovácké divadlo hraje Orwella

Reflektovat aktuální dění chce Slovácké divadlo v Uherském Hradišti prostřednictvím nové inscenace Farmy zvířat. Slavnou alegorii britského spisovatele George Orwella o totalitním zřízení zdramatizoval a režie se ujal Dodo Gombár. Premiéra se koná tuto sobotu, nejbližší reprízy následují 31. října a znovu 4. listopadu.

George Orwell svůj satirický román, respektive bajku o ruské revoluci a stalinské diktatuře, napsal za druhé světové války. Vyšla v srpnu 1945. Její aktuální adaptace podle režiséra Doda Gombára odráží realitu 21. století. "Nese v sobě docela náročné turbulence doby a vidíme to všude kolem. A tím pádem se Orwell stává znovu jakýmsi prorockým autorem. Takže už u té dramatizace jsem se pokusil do toho vnést jakýsi otisk naší současnosti, našich současných dní," vysvětluje Gombár.

Podle něj lze v textu vystopovat konkrétní figury tehdejších autokratických režimů. "Samozřejmě velká nadčasová díla v sobě nesou univerzální vzkaz a je to případ i Farmy zvířat. Dá se říct, že v každé době jste schopný klíčovat a dešifrovat něco, co s vámi rezonuje," poznamenává režisér. Zmiňuje například uzurpování moci těmi, kdo se považují za elitu, nebo myšlenky despotismu a nesvobody. "Nemusíme chodit daleko, je to na mém rodném Slovensku přítomné v současných dnech," doplňuje jedenapadesátiletý divadelník původem z Trnavy.

V Orwellově díle se zvířata na farmě pana Jonese vzbouří proti lidem a nastolí svůj řád. Nový režim se zpočátku zdá být skvělý. Postupně se ale ukazuje, že ač si mají být všechna zvířata rovna, některá jsou si rovnější. Prase Napoleon s pomocí psů převezme moc a prostřednictvím demagogie si podmaňuje ostatní, kteří si neuvědomují, že se mají hůře než kdy dřív.

Roli Napoleona režisér v Uherském Hradišti svěřil Lukáši Matějovi. "Je to nejzrádnější prasátko ze všech třech, které by mělo projít postupným vývojem z pána v zadním plánu až do toho, který ovládá všechno, když zjistí, že může. Nebere si servítky vůbec s ničím," popisuje Matěj.

Jako lehce zmanipulovatelný kohout Jojo se na jevišti objeví Jitka Hlaváčová. "V naší inscenaci kohout šňupe kokain. A tak si ho omotají kolem prstu, aby pro ně dělal, co oni chtějí. Tomu kohoutovi to vůbec nedochází. Dojde mu to v závěru, že úplně podlehl manipulaci a nedocházelo mu, co celou dobu dělá špatného," vysvětluje herečka.

Ve Farmě zvířat účinkuje téměř celý soubor Slováckého divadla. Dále se představí například Pavlína a Jiří Hejcmanovi, Tereza Novotná, David Vaculík, Zdeněk Trčálek, Pavel Šupina nebo Petra Staňková. Scénu vytvořila Lucie Žilák Labajová, kostýmy Linda Holubová, hudbu složil Jakub Krajíček, pohybovou spolupráci měla na starosti Linda Caridad Fernandez Saez. Dramaturgie se ujala Iva Šulajová, divadelníci využili překlad Pavla Gössela.

Na uherskohradišťské scéně se Farma zvířat objeví podruhé. Poprvé tu byla uvedena roku 1993 v režii Igora Stránského.