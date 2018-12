Zemřela herečka Jana Štěpánková z vinohradského divadla nebo Takové normální rodinky

Ve věku čtyřiaosmdesáti let zesnula herečka Jana Štěpánková, která strávila přes tři desítky sezon v pražském Divadle na Vinohradech a do roku 2001 zde vytvořila přes třicet rolí, od naivek ve veselohrách až po psychologicky náročné dramatické charaktery.

Zvlášť proslula postavami vtipných, až sarkastických intelektuálek, jako byla také doktorka Králová v televizním seriálu Nemocnice na kraji města. Zprávu o jejím úmrtí v úterý přinesl server idnes.cz.

Jana Štěpánková, která se narodila roku 1934 v Žilině, podědila umělecké geny po rodičích. Matka, herečka Elena Hálková, byla vnučkou básníka Vítězslava Hálka, otcem byl dlouholetý člen činohry Národního divadla Zdeněk Štěpánek. Oba žili a hráli v Praze.

Na jevišti se Štěpánková objevila už jako pětiletá, v Prodané nevěstě v Národním divadle, kam se na tatínka často chodila dívat. Když jí bylo šest, rodiče se rozvedli, ale vztah měli stále hezký.

Díky za vaše role paní Štěpánková.

Štěpánková absolvovala pražskou DAMU a první angažmá nastoupila v Pardubicích. Koncem 50. let přešla do pražského Divadla S. K. Neumanna, dnešního Divadla pod Palmovkou, a roku 1972 nastoupila do Divadla na Vinohradech. Nikdy nehrála ráda naivky, ani netoužila po Shakespearově Julii. Její parketou byly charakterní role.

Ztvárnila Janu z Arku v Anouilhově Skřivánkovi, Lízu v Pygmalionu, Iokasté v Oidipovi, Desdemonu v Othellovi či Hamletovu královnu Gertrudu. Slavná byla její Emilie Marty ve Věci Makropulos a vinohradská Marie Stuartovna ve hře Ať žije královna!.

"Emilia Marty, Marie Stuartovna, Svatá Jana… To všechno jsou nosné ženské figury, které měly svůj osobitý pohled na život. Proč člověk chce žít tři sta let, nebo naopak nechce žít tři sta let? Má-li to smysl, cenu? Ty otázky na člověka nějakým způsobem dolehnou. Ano, obohatilo mě to, ale abych jimi zásadně měnila svůj postoj ke světu, tak to ne," konstatovala Štěpánková před 15 lety v rozhovoru pro Lidové noviny.

Před kamerou debutovala roku 1952 v dramatu Otakara Vávry Nástup.

"Moje role klidné racionální manželky, která cvičí jógu a nic ji nerozhází, mi byla hrozně blízká. Právě pro tu velkou nadsázku, kterou miluju," vzpomínala pak Štěpánková na jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí v seriálu Taková normální rodinka. Režisérem tohoto prvního českého sitcomu z roku 1971 byl manžel Štěpánkové Jaroslav Dudek, který ji šest let nato obsadil i do role emancipované doktorky v seriálu Nemocnice na kraji města.

Do jejího naturelu se Dudek trefil také v dalších rolích, jejich poslední společnou prací byla Aurélie ve hře Bláznivá ze Chaillot. "Můj muž zemřel v srpnu (2000) a v lednu jsem skončila v divadle. Po třiceti letech. Neprodloužili mi smlouvu… Najednou jsem ztratila dvě životní lásky… Kdybych neměla syna, nevím, jak bych to zvládla," přiblížila Štěpánková konec svého působení v Divadle na Vinohradech, kam se ale později vrátila. Kromě syna Jana, programátora, jí dělaly radost i dvě dcery, dvojčata Tereza a Barbora.

Na obrazovce kromě seriálů Taková normální rodinka a Nemocnice na kraji města vytvořila přes 60 dalších televizních rolí. Účinkovala mimo jiné v seriálech Bambinot, Synové a dcery Jakuba skláře či v novějších Náves, Ďáblova lest, Cukrárna nebo První republika. Objevila se také v pohádkách (Anděl Páně, Nezbedná pohádka) a řadě dalších filmů (například Dva lidi v ZOO, Strašidla z Vikýře či Účastníci zájezdu).

Od roku 2008 Štěpánková účinkovala v pražském Divadle Na Jezerce, o rok později se objevila v Ungeltu vedle Zlaty Adamovské v inscenaci Na útěku v režii Ladislava Smočka.

Naposledy účinkovala v loňském filmu Kvarteto režiséra Miroslava Krobota a nedávném celovečerním Doktoru Martinovi: Záhadě v Beskydech.

V roce 2009 Štěpánkovou ocenila tehdejší hlava státu Václav Klaus, předal jí Zlatou plaketu prezidenta republiky. "Uděluji ji osobnostem, které v naší zemi něčeho mimořádného ve svém oboru dosáhly a staly se veřejným majetkem," řekl prezident, podle nějž Štěpánková tato kritéria stoprocentně splňovala.

Roku 2014 byla herečka uvedena do televizní Dvorany slávy v anketě TýTý.