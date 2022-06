Ravenhillovu cenu dostal Jakub Vašíček za pražskou inscenaci o Háchovi

Cenu Marka Ravenhilla pro nejlepší inscenaci současné hry v letech 2020 a 2021 dostal Jakub Vašíček. Pořadatelé mu ji v pondělí večer udělili za uvedení Emila čili O Háchovi v pražském Divadle D21. Vašíček tento kus napsal s Tomášem Jarkovským. Ocenění převzal ve Vile Štvanice.

Po ceremoniálu uvedlo hostující olomoucké Divadlo na cucky inscenaci nazvanou Zatrolleno. Počínaje letošním ročníkem chtějí pořadatelé při předávání Ceny Marka Ravenhilla představovat tvorbu nezávislých souborů pocházejících odjinud než z Prahy.

Vítězný projekt uvedlo autorské Divadlo D21, které existuje od roku 2003 a sídlí na pražských Vinohradech. V Emilovi čili O Háchovi účinkují Ivana Machalová, Hana Mathauserová, Daniel Čámský a Petr Reif. Znovu k vidění bude 1. srpna na festivalu Jiráskův Hronov.

"Inscenace dramatika Tomáše Jarkovského a režiséra Jakuba Vašíčka je přehlídkou antiiluzivních, nepsychologizujících divadelních prostředků. Tvůrci nabízejí obraz zkratkovitých úsudků, stereotypů, osudových rozhodnutí, příkrých komentářů, ironických glos i krutě vtipných písní," uvedla za porotu kritička Alena Zemančíková.

"Divadlo o politické sebeoběti a pádu do propasti spolupráce se zločinným uchvatitelem, která má prodloužení a trest v zafixovaném negativním dějinném obrazu, se dotýká originálním způsobem i fake news a síly médií. Tomáš Jarkovský s Jakubem Vašíčkem si vybrali hrdinu se skutečně dramatickým osudem," dodala. Kromě Zemančíkové v porotě zasedli například teatroložka Tatjana Lazorčáková, dramaturgyně Jana Slouková, kritička Jana Soprová nebo manažer Tomáš Suchánek.

Ocenění bylo po roční odmlce způsobené pandemií uděleno pojedenácté a výjimečně zahrnovalo inscenace z posledních dvou let. Osmičlenná porota vybírala z více než 120 premiér z let 2020 a 2021, do finále jich nominovala osm.

Po dvou nominacích získalo Divadlo Letí za Les sebevrahů a Pubkvíz o budoucnosti světa, stejně tak i Divadelní spolek Jedl za Manželskou historii a za inscenaci Zahradníček/Vše mé je tvé.

Cena Marka Ravenhilla vyzdvihuje inscenace současné české dramatiky vždy z posledních deseti let. Projekt Centrum současné dramatiky, v jehož rámci je ocenění udíleno, založilo v roce 2010 Divadlo Letí. Předchozím laureátem za rok 2019 se stal projekt Hadry, kosti, kůže v režii Martina Františáka.

Dnes šestapadesátiletý Mark Ravenhill patří mezi zakladatele takzvané coolness dramatiky, která ve druhé polovině 90. let minulého století šokovala publikum otevřeností a zobrazením fyzických i psychických krutostí současného světa. Na českých jevištích se objevily autorovy hry Shopping and Fucking, Polaroidy, Faust/Faust je mrtvý a Bazén (bez vody). Organizátoři ho v roce 2011 oslovili, zda by cenu mohli pojmenovat po něm - a on to přijal.