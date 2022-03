Kdo má mít volební právo a kdo už ne. Talkshow na Jezerce se mění v reality show

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podepsal dekret, podle kterého musejí zahraniční kupci od pátku platit za ruský plyn v rublech. Prohlásil rovněž, že pokud se platby neuskuteční, budou smlouvy o dodávkách plynu pozastaveny. "K nákupu ruského zemního plynu si musejí otevřít rublové účty v ruských bankách. Z těchto účtů se budou uskutečňovat platby za dodaný plyn," citovala Putina agentura Reuters.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož mají kupci převést zahraniční měny na zvláštní účet u ruské banky, která jim následně pošle rubly k uskuteční platby za plyn. "Pokud se takové platby neuskuteční, budeme to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce se všemi důsledky. Nikdo nám nic neprodává zadarmo a ani my nehodláme dělat charitu. To znamená, že stávající kontrakty budou zastaveny," varoval Putin.

Západní vlády a podniky již dříve přechod na platby v rublech odmítly a označily jej za porušení smlouvy.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck Putinův ve čtvrtek Putinův požadavek znovu odmítli. Podle nich jde o nepřijatelné porušení smluv a vydírání. Obě země se podle ministrů připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska, uvedla agentura AFP.

List Kommersant s odvoláním na nejmenované zdroje dříve ve čtvrtek napsal, že ruský energetický gigant Gazprom zvažuje možnost zastavení dodávek zemního plynu do "nikoli přátelských" zemí a vyhodnocuje možné důsledky. Gazprom na žádost listu o komentář nereagoval.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) ještě před čtvrtečním Putinovým rozhodnutím o platbách za plyn v rublech uvedl, že pokud Rusko přestane do Evropy dodávat plyn, musí se udržet v chodu základní infrastruktura, aby měli občané dostatek energie a tepla. To, že v takovém případě nebude možné udržet v chodu všechno, je zřejmě všem jasné, řekl Síkela. Stát podle něj pracuje s různými scénáři, aby byl připraven.