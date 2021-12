Recenze: Červí dírou vlezli Havlovi do cely. Na Palmovce youtubeři cestují časem

Vyprávět příběh vzniku Charty 77 jako akční sci-fi grotesku, v níž kromě Václava Havla, Ivana Magora Jirouse a Jana Patočky účinkují i postavy Chucka Norrise, Lary Croft nebo vraha z normalizačního seriálu Případy majora Zemana, chce nejen odvahu, ale také divokou představivost. V Divadle pod Palmovkou ji nabízí hra Encyklopedie akčního filmu, kterou napsal a režíroval Tomáš Dianiška.

Jméno jednačtyřicetiletého herce, dramatika a režiséra se v posledních letech stalo značkou pro silné příběhy s nekorektním humorem, ale rovněž s otevřeným srdcem. Když autor v komiksové nadsázce a zkratce "neuctivě" sahá na známé postavy moderní české historie, jako byli nedávno hrdinové operace Anthropoid nebo zpěvačka Věra Špinarová, diváci mu to rádi odpouštějí, protože jeho pohled do minulosti nejen baví, ale v nejlepším slova smyslu také straní dobru a dojímá. Spokojená bývá též kritika - Dianiška patří k nejoceňovanějším českým dramatikům.

Vedle autentických osobností a událostí ho inspiruje žánr akčního filmu, nejlépe toho béčkového, a energie rockové hudby. To všechno má místo v jeho nové inscenaci, včetně pořádné porce nostalgie po "sedmdesátkách" a hereckého entuziasmu, jenž nás může přenést přes slabší místa textu.

Jak zachránit Chartu 77

Fabulačně patří story Encyklopedie akčního filmu k nejbláznivějším z Dianiškových dosavadních 24 her. Jejími hrdiny jsou dva milovníci akčních filmů a postarší youtubeři Mr. Hlad a Vašek. Fanouškové žánru mohou jejich autentické předobrazy znát ze seriálu zábavných a zasvěcených videopřednášek Encyklopedie akčního filmu na YouTube nebo jako spoluautory stejnojmenné úspěšné publikace.

V inscenaci, která si od nich vypůjčila postavy i název, se youtubeři společně s Hladovou sestrou Vendulou vlivem "anabolických androgenních steroidů ze Severní Koreje" rozdrcených v mixéru přenesou do 70. let minulého století, a navíc se promění v oblíbené superhrdiny. Zatímco Hlad připomíná Chucka Norrise, Vašek se ocitne v těle akční sexbomby a vypadá jako Lara Croft z původně herní a později filmové série Tomb Raider.

V tu chvíli se přirozeně mění i herecké obsazení: Adama Vaculu v roli Dr. Hlada vystřídá Jakub Albrecht a Dianišku, který v úvodních scénách hraje Vaška, nahradí Pavla Gajdošíková v typických šortkách a tílku. Doplňuje je Barbora Kubátová jako Vendula, zamilovaná do Vaška a propadající panice z mužů.

Ti tři prolezou "červí dírou" do doby kolem vzniku Charty 77 a ocitnou se přímo v cele normalizačního kriminálu, kterou s disidentem Václavem Havlem sdílí psychopatický vrah Brůna ze seriálu o majoru Zemanovi.

Vendula, vyděšená proměnou bratra a jeho parťáka, který si nevěřícné osahává vlastní "kozy", se po budoucím prezidentovi ožene hokejkou, jež jí při cestě do minulosti zůstala v ruce, a málem tak budoucnost připraví o vůdčí osobnost sametové revoluce a klíčového autora Charty.

Nezbývá než zpackaný vstup do minulosti ohrožující naše dějiny superhrdinsky napravit, vzkřísit Havla, který upadl do kómatu, a ještě předtím se společně s undergroundem a disentem střetnout s obskurní estébáckou a policejní mašinéerií. Té dominuje ideologicky neúhybná, zákeřná a sexuchtivá blonďatá krasavice v excelentním podání Venduly Fialové.

S logikou děje si autor moc starostí nedělá a těží z osvědčených klišé "akčňáků". Odzbrojujícími hláškami, bizarními zápletkami či gagy překvapuje diváky na každém kroku. Naštěstí v inscenaci většinou fungují stejně jako ve filmu: než si stačíme uvědomit, co je to za blbost, už je tu další a ještě šílenější.

Spíš než s akční verzí historie mohou mít pamětníci problém s naivními vysvětlivkami reálií, které Dianiška obezřetně vsouvá do textu, aby doplnil pravděpodobné mezery ve vzdělání svého převážně mladého publika.

S Plastiky a nikdy jinak

Nejvíc se daří přiblížit atmosféru autentických akcí kapely The Plastic People of the Universe a jejich excentrickou "hvězdu", teoretika undergroundu Ivana Magora Jirouse. Také v zábavné divadelní nadsázce můžeme tuhle postavu v kongeniální interpretaci Jana Teplého vnímat jako neokázalou poklonu výjimečné osobnosti. Stejně tak figuru profesora Jana Patočky v empatickém podání Martina Hrušky nebo Václava Havla, jak ho v zásvětí uprostřed padajících zlatých konfet coby pravdy a lásky ztělesnil Daniel Krečmar.

Živá kapela na scéně dává představení drajv. Nostalgicko-ironický podkres, když hraje dobové popové šlágry jako Schody do nebe nebo Duhovou vílu. Krylovy Jeřabiny nebo Muchomůrky bílé od Plastiků naopak v pravou chvíli podpoří katarzní momenty příběhu jemným patosem.

Energické herecké výkony sehraného týmu lecjakou nedomyšlenost nebo nesoustředěnost v textu stmelí, horší je to s přemírou zbytných odboček a vtípků nebo příliš těžkopádnou a naddimenzovanou první částí inscenace. Ta by se klidně obešla bez zbytečných ilustrativních scén, jako je útěk do bunkru se sbírkou videokazet. Ale možná tu jen chybí odstup autora a režiséra, který do ní sám sebe obsadil i jako herce.

Divadlo Tomáš Dianiška: Encyklopedie akčního filmu

Režie: Tomáš Dianiška

Divadlo pod Palmovkou, Praha, premiéra 17. prosince, nejbližší reprízy 7. a 25. ledna plus 3. a 23. února.