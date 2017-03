Czech Grand Design ovládlo studio deFORM, které na sebe upozornilo interaktivní hrou Koski

před 36 minutami

Zakladatelé studia deFORM Jakub Pollág a Václav Mlynář v úterý převzali titul Grand designér roku i vítězství v kategorii Designér roku v rámci cen Czech Grand Design 2016. Dvojice designérů na sebe loni upozornila interaktivní hrou Koski, která tradiční deskovou hru propojuje s virtuálním prostředím. Druhým jejich úspěšným dílem je podle porotců policový systém Zig Zag pro švédskou značku Hem.

Praha - Hlavním vítězem cen Czech Grand Design 2016 se v úterý stalo studio deFORM. Věnuje se nábytku, interiérovému designu, projektům obchodních prostor i kreativní reklamě. Jakub Pollág a Václav Mlynář, zakladatelé studia, které dnes sídlí v Londýně, mají titul Grand designér roku i vítězství v kategorii Designér roku.

Spolu s vítězi dalších devíti kategorií si ze Stavovského divadla odnesli cenu, jejíž podobu navrhla loňská vítězka, módní návrhářka Liběna Rochová. "Ocenění nejlepším, tedy korunovace. Proto jsem jako letošní trofej vytvořila korunu ze skleněných střepů, jako myšlenek, které se nakonec spojí v jeden celek, jeden objekt. Zároveň jsem chtěla do seriózního objektu přinést trochu nadsázky, a proto jsem do každé koruny zakomponovala zlatý nebo stříbrný pásek se zapínáním, které známe z kšiltovek," uvedla Rochová. Trofej pro příští rok navrhne studio deFORM.

Dvojice designérů na sebe loni upozornila interaktivní hrou Koski, která tradiční deskovou hru propojuje s virtuálním prostředím. Druhým jejich úspěšným dílem je podle porotců policový systém Zig Zag pro švédskou značku Hem. Mlynář a Pollág se studiem deFORM uspěli v Cenách Czech Grand Design už v roce 2013, kdy si odnesli cenu Objev roku.

Letos se Objevem roku stal student pražské UMPRUM Eduard Herrmann. Akademie ocenila jeho diplomovou práci, projekt betonové parkové lavičky Satellite. Má podobu skořepiny postavené na výšku, v jejíž oblině je umístěno dřevěné sedátko. Jejich díla stejně jako práce všech finalistů představí výstava Best of od 30. března do 2. dubna ve Ville Pellé v Praze 6.

Novinkou letošního ročníku byla cena pro nejlepšího ilustrátora. Ocenění si odnesl Michal Bačák za ilustrace pro časopis Newsweek a mísy pro českou značku Křehký. Nejlepší designérkou šperku se stala Markéta Kratochvílová za kolekcí Mononoke a Dragon spirit. Rozměrné šperky kombinující různé materiály jsou inspirované japonskými lovkyněmi perel. Kategorie grafický designér má vítěze ve studiu Oficina, které získalo cenu za vizuální identitu festivalu Mouvo. Nejlepší fotografkou roku je Vendula Knopová za portréty studentů FAMU a módní fotografie.

Cena pro Výrobce roku připadla značce Bomma za kolekci svítidel Phenomena, na které se podíleli špičkoví čeští designéři jako studio Dechem nebo Jan Plecháč a Henry Wielgus. Nejlepším módním designérem byl vyhlášen Miro Sabo a jeho kolekce pro jaro a léto 2017, která balancuje mezi pánskou a dámskou konfekcí. Cenu předávala studentka z Teplic v dlouhé bílé róbě a se šátkem na hlavě. Na dotaz moderátorek o módě muslimských žen uvedla, že se šátkem na hlavě žije na světě více než sto milionů žen a na módu mají vlastní názor, a určitě může být pro módní svět inspirativní.

Za nejlepší Obchod roku si odneslo cenu knihkupectví PageFive nejen za výstavní činnost, ale také za festival Lustr, který představuje tvorbu desítek českých ilustrátorů.

autor: ČTK