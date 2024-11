Matka se sedmkrát vdala a odložila ji do sirotčince. Cher v knize líčí těžké dětství

Americká popová zpěvačka Cher měla tak pestrý život, že svou autobiografii musela rozdělit na dvě části. První díl čítající 432 stran vydává osmasedmdesátiletá hvězda v angličtině toto úterý. Líčí v něm svůj osud od narození až po konec turbulentního manželství s pěvcem Sonnym Bonem. Druhou část vydá napřesrok, píše agentura DPA.

"Tahle kniha mě naprosto vyčerpala. Opravdu ze mě vysála všechnu energii," sdělila deníku New York Times zpěvačka, kterou podobně jako Madonnu, Beyoncé nebo z mladších Zendayu zná celý svět jen podle křestního jména. "Žila jsem až moc. A hodně dlouho," dodala Cher.

Na scéně se pohybuje déle než šest dekád, první hit se Sonnym Bonem vytvořila jako devatenáctiletá. Zářila v éře hippies i disca. Ještě později získala Oscara za herecký výkon ve filmu Pod vlivem úplňku, cenu Grammy za taneční hit Believe z konce tisíciletí nebo televizní sošku Emmy za záznam koncertu z turné The Farewell Tour, kterým se zkraje milénia předčasně loučila s kariérou.

Až letos byla Cher konečně uvedena do Rokenrolové síně slávy. "Bylo snazší se dvakrát rozvést než dostat se sem mezi vás," zažertovala.

V první části svých memoárů se podle agentury DPA vrací především do dětství. Dcera bývalé modelky a řidiče kamionu závislého na drogách vyrůstala v chudých poměrech. Její matka se "minimálně sedmkrát" vdala, přičemž v jednu chvíli dceru na nějaký čas odložila do sirotčince a tam ji jednou týdně navštěvovala. "Nebo třeba jednou takhle jedeme autem, když se na mě matka obrátí a říká: Cher, nevím, kde vezmeme na nájem. Jak to mám udělat?" vyprávěla zpěvačka v televizi CBS.

Co chce v životě dělat, pochopila, když v září 1956 viděla v televizi zpívat Elvise Presleyho. "Vypadal a hýbal se jinak než kdokoliv před ním. Měla jsem pocit, že zpívá jen pro mě. Měla jsem chuť před televizí vyskočit a být jako Elvis," píše Cher v knize.

V ní také líčí, jak matka tehdy zrovna přišla k nějakým penězům, a tak dceru vzala na Presleyho koncert. "Byl tam a byl naprosto okouzlující. Z davu se ozval nepředstavitelný jekot. Všichni vyskočili na nohy a začali tak hystericky řvát, že z Heartbreak Hotelu jsme skoro neslyšely slova," zmiňuje Cher Presleyho známou píseň.

Jako šestnáctiletá pak nedokončila střední školu, místo toho se začátkem 60. let zkusila prosadit coby tanečnice a herečka v Los Angeles. Právě tam v kavárně potkala o 11 let staršího zpěváka Sonnyho Bona, s nímž brzy utvořila životní a umělecký pár.

Už jako Sonny & Cher v polovině dekády zazářili s hitem I Got You Babe, který v britské hitparádě dokonce předstihl Beatles a zarezonoval u generace tehdejších takzvaných květinových dětí. Těm se později dvojice zalíbila mimo jiné písněmi laděnými proti válce ve Vietnamu. Další velký úspěch následoval se skladbami The Beat Goes On nebo Bang Bang (My Baby Shot Me Down).

Koncem 60. let ale jemnější folk-rockovou hudbu, jakou dělali Sonny & Cher, definitivně vytlačil tvrdší rockový zvuk. Manželé se zadlužili a zafinancovali z vlastní kapsy film Cudnost, v němž Cher ztvárnila hlavní roli, snímek ale propadl a ještě prohloubil jejich problémy. Ty nakonec dlouhodobě nevyřešil ani jejich pravidelný televizní pořad The Sonny & Cher Comedy Hour, který přitom sledovaly desítky milionů Američanů.

Manželé, kteří už tou dobou vychovávali dítě, se oficiálně rozešli v roce 1975. Zpěvačka nyní v pamětech popisuje okolnosti rozchodu včetně nevěry, epizody, kdy prý Sonny na dvoře spálil její tenisový úbor, nebo okamžik, kdy Sonny přeorganizoval účetnictví rodinného podniku tak, že Cher formálně pracovala pro něj coby hůře placená zaměstnankyně firmy Cher Enterprises.

Sonny & Cher s hitem I Got You Babe překonali i Beatles. Záznam z pořadu Top of the Pops v roce 1965. | Video: Atco Records

Deníku New York Times nyní zpěvačka řekla, že ji Sonny "obral o všechny peníze". Hudebník, jenž se později stal starostou kalifornského města a také byl zvolen za republikány do amerického Senátu, už se vyjádřit nemůže. Zemřel po tragické nehodě při lyžování v roce 1998.

Cher se po rozvodu chvíli živila pravidelnými show v Las Vegas, kde jednoho času zpívala dvakrát denně sedm dnů v týdnu.

Žila s hudebním vydavatelem Davidem Geffenem nebo rockovým hudebníkem Greggem Allmanem, účinkovala na newyorské Broadwayi. Přeorientovala se na taneční hudbu a koncem 90. let minulého století zažila comeback v pop-music s deskou Believe a stejnojmenným hitem.

Úspěch naplno vytěžila v letech 2002 až 2005, kdy se její rozlučkové turné nazvané The Farewell Tour stalo toho času komerčně nejúspěšnější koncertní sérií uspořádanou jakoukoliv zpěvačkou. Cher tak překonala i Madonnu.

Hudbou se nicméně zaobírá dodnes, například v roce 2018 vydala album Dancing Queen, které tvořily výhradně coververze písní švédské skupiny ABBA. Zatím naposledy vloni Cher zveřejnila vánoční desku nazvanou jednoduše Christmas.

Dnes je podle New York Times jejím partnerem Alexander Edwards, osmatřicetiletý pracovník hudebního vydavatelství. "V mém věku už by člověk zpívat neměl. Ale já to dělám celý život, a tak mě bude strašně mrzet, až to jednou nepůjde," říká osmasedmdesátiletá Cher, která stále chodí ke své dnes již šestadevadesátileté učitelce zpěvu. "Celý život jsem v podstatě na turné. Copak bych mohla dělat něco jiného?" uzavírá zpěvačka v rozhovoru pro New York Times.

Zažít ji mohli také Češi, v březnu 1999 vystoupila na vyhlašování hudebních cen Anděl. V pražském Veletržním paláci tehdy z playbacku zazpívala skladbu Believe a řekla agentuře ČTK, že českou metropoli již navštívila začátkem dekády u příležitosti koncertu kapely Rolling Stones. "Přijela jsem tehdy s přítelem Patrikem, který dělal Rolling Stones osvětlení a současně instaloval i osvětlení ve Španělském sále Pražského hradu," uvedla.

Video: Singl Believe od Cher